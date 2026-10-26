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Rengo y Rosario toman ventaja en la Clasificatoria Regional Adulto

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Este domingo se disputaron los encuentros de ida de la Clasificatoria Regional Adulto que organiza la Asociación Regional de Fútbol Amateur.

Los ocho combinados que buscan avanzar a la siguiente instancia se midieron con resultados importantes. En Nancagua, el local igualó sin goles contra Coinco. En Las Cabras, la selección local empató 2-2 contra Peumo.

Mientras que, en Rengo, el dueño de casa se impuso por la cuenta mínima frente a Pichidegua, y; en Rosario, el local derrotó por 3-2 a Coltauco.

Los encuentros de vuelta se jugarán el próximo fin de semana donde se conocerá a los semifinalistas de esta competencia.

Selección de Rosario.
Selección de Coltauco.
Rengo derrotó a Pichidegua en la cancha de Marcos Trincado.

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