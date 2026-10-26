Rengo y Rosario toman ventaja en la Clasificatoria Regional Adulto

Este domingo se disputaron los encuentros de ida de la Clasificatoria Regional Adulto que organiza la Asociación Regional de Fútbol Amateur.

Los ocho combinados que buscan avanzar a la siguiente instancia se midieron con resultados importantes. En Nancagua, el local igualó sin goles contra Coinco. En Las Cabras, la selección local empató 2-2 contra Peumo.

Mientras que, en Rengo, el dueño de casa se impuso por la cuenta mínima frente a Pichidegua, y; en Rosario, el local derrotó por 3-2 a Coltauco.

Los encuentros de vuelta se jugarán el próximo fin de semana donde se conocerá a los semifinalistas de esta competencia.