SENAPRED advierte por lluvias, tormentas eléctricas y granizo en O’Higgins

El director regional de SENAPRED O’Higgins, Marcelo Montesinos, llamó a la población a tomar precauciones ante las condiciones meteorológicas previstas para la región, que incluyen precipitaciones, posibles tormentas eléctricas y caída de granizo.

En su declaración de este lunes al mediodía, la autoridad informó que la Dirección Meteorológica de Chile había emitido dos avisos. El primero contemplaba precipitaciones normales a moderadas en un corto período, con montos estimados entre 10 y 15 milímetros en sectores de valle y precordillera, desde la tarde de esta jornada.

El segundo advertía sobre la posibilidad de tormentas eléctricas con granizo, con condiciones que, según lo informado por Montesinos al mediodía, podrían extenderse hasta la mañana del martes 27 de octubre.

Posteriormente, la Dirección Meteorológica de Chile actualizó el aviso AA190-1/2026, a las 16:23 horas, precisando que las tormentas eléctricas podrían afectar la cordillera de la Costa, el valle, la precordillera y la cordillera de la Región de O’Higgins hasta la noche de este lunes. El pronóstico también contempla la posibilidad de granizos y fuertes rachas de viento locales.

Montesinos llamó a mantenerse atentos a los pronósticos, evitar situaciones de riesgo y no acercarse a quebradas, ríos y esteros durante condiciones meteorológicas adversas. Asimismo, recomendó informarse a través de los canales oficiales.

Desde SENAPRED se mantiene el monitoreo regional y la coordinación con los municipios ante eventuales afectaciones, como anegamientos o cortes de suministro.