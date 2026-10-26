Sernageomin y Minería acuerdan medidas para avanzar hacia cero fatalidades en O’Higgins

El director nacional del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), Mauricio Lorca, y la seremi de Minería de O’Higgins, Carla Ortiz, encabezaron este viernes dos reuniones en Rancagua para abordar distintos desafíos en materia de seguridad minera y coordinar acciones que permitan prevenir nuevos accidentes fatales en la industria.

La instancia contempló una primera mesa de trabajo con representantes del sector minero y un encuentro con parlamentarios de la región, en el marco del despliegue nacional impulsado para fortalecer la prevención de accidentes y avanzar hacia la meta de cero fatalidades.

Al respecto, Lorca calificó el balance de las reuniones como “extraordinario”, destacando que pudieron conversar “de forma bastante clara y directa con los representantes de la industria minera de la región”, además de centrarse en “los desafíos, las brechas y las oportunidades que tenemos que enfrentar como gobierno”.

El director advirtió sobre la gravedad de las cifras de accidentes fatales, señalando que el país ha registrado “13 fatalidades que hemos tenido en este año como país”, de las cuales existieron dos en la región. Frente a este escenario, sostuvo que las conversaciones permitieron establecer acuerdos y compromisos entre los participantes, con el objetivo de “asegurar de que lleguemos y miremos la cero fatalidad en la industria minera como la meta”.

Entre las medidas abordadas se tendría presente la elaboración de una agenda de trabajo conjunta que involucre a los distintos sectores de la actividad, tanto de la gran como de la pequeña minería, además de los colegios de ingenieros.

Según explicó Lorca, esta labor se desarrollará en el marco del Consejo Regional de Seguridad Minera (CORESEMIN) y junto a la Seremi de Minería, a partir de “un diagnóstico particular para la región” que permita construir “un plan de acción de corto plazo” para determinar por qué se están produciendo estas muertes y “qué acciones van a tomar toda la industria para poder reducirla y llegar a cero”.

Anuncios

Por su parte, la seremi Carla Ortiz enfatizó que la seguridad minera constituye una prioridad para el Gobierno y relevó la participación de trabajadores, empresas, representantes de la pequeña minería y asociaciones del sector en las reuniones. En esa línea, destacó que estos actores son relevantes para avanzar en “la campaña de cero fatalidad que estamos llevando a cabo como ministerio”.

Ortiz también señaló que el biministro Daniel Mas anunció un aumento del presupuesto para Sernageomin, medida que, según indicó, permitirá “aumentar así las fiscalizaciones, innovar en tecnologías y también tener un mayor despliegue en el territorio”.

La autoridad subrayó la importancia de reforzar las acciones preventivas “porque de cada trabajador existe una familia que quiere que su marido, su esposo, su hijo, su amigo pueda llegar todos los días sano y salvo a su casa”.

En cuanto a los últimos accidentes fatales ocurridos en la región, la seremi indicó que las acciones se están desarrollando de manera coordinada con Sernageomin, organismo que se encuentra realizando fiscalizaciones e investigaciones.

Asimismo, sostuvo que desde el Ministerio de Minería han buscado colaborar mediante la entrega de antecedentes para esclarecer los hechos y contribuir a las familias afectadas, señalando que esperan “no tan sólo vamos a poder dilucidar de lo que pasó, sino que también les vamos a dar tranquilidad a cada una de esas familias que hoy día perdieron no tan solo a Diego Ponce, sino también a don Guillermo Guajardo”.