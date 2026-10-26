Siete de sesenta imputados quedaron en prisión preventiva por millonario robo de cobre a Codelco y empresas eléctricas

Luego de tres jornadas de formalización, el Juzgado de Garantía de Rancagua dejó sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, a Luis Fredy Parra San Martín, Cristopher Alfredo Viveros Cornejo y Patricio Rodrigo Troncoso Pontigo, imputados por el Ministerio Público en calidad de autores de los delitos consumados de asociación delictiva, lavado de activos, robo en lugar no habitado, robo en bienes nacionales de uso público y receptación. Se trata de ilícitos perpetrados en dependencias de la División El Teniente de Codelco y en líneas de transmisión ubicadas en diversas comunas de la Región de O’Higgins, entre 2024 y la actualidad.

En audiencia, la magistrada Tatiana Díaz Coloma ordenó la prisión preventiva por peligro de fuga de los coimputados Marcelo Alejandro López Aránguiz, Roberto Andrés Arenas Carreño, Maycol Jordan Guisel Aguirre y Luis Alberto Cavieres Abarca. Además, fijó en siete meses el plazo de investigación.

En la causa, la jueza Díaz Coloma decretó el arresto domiciliario total, el arraigo nacional y la prohibición de comunicarse con los demás imputados, respecto de Nelly Soledad Quezada Prieto, Sergio Emilio Lara Maulén, Luis Israel Oróstica Medina, Juan Luis Olmedo Moya, Hernán Antonio Bolbarán Miranda, Leandro Javier Labra Cavieres, Luis Guillermo Cavieres Contreras, Julio Manuel Guajardo López y José Miguel Ángel Aránguiz Santelices.

En tanto, Miguel Ángel Ponce Solís quedó bajo las cautelares de arresto domiciliario parcial nocturno, arraigo nacional, prohibición de comunicación y de acercarse a la División El Teniente.

Asimismo, a petición de la fiscalía, el tribunal resolvió el arresto domiciliario parcial nocturno de otros 26 imputados en la causa y 17 quedaron con firma mensual en unidades de Carabineros, además del arraigo nacional y la prohibición de comunicarse entre ellos y de acercarse a la División El Teniente.

LOS HECHOS

Según el ente persecutor, la asociación delictiva, liderada por Freddy Parra San Martín, entre 2024 y 2026, se dedicó al robo de cobre desde la mina El Teniente y de cables del mismo metal desde el tendido eléctrico de diversas áreas de la región. Sustracciones que concretaban al dividir funciones entre sus 60 integrantes, entre ellas recopilación y entrega de información sobre los lugares donde cometerían los robos, vigilancia, transporte, acopio; además de la utilización de testaferros, adquisición de maquinarias y la creación de empresas y sociedades de fachada para esconder el origen ilícitos de los fondos reportados de la comercialización ilícita del metal. Actividad que generaron pérdidas a las empresas afectadas superiores a $650.000.000.

En detalle, el Ministerio Público imputó a Luis Freddy Parra San Martín la autoría de los delitos de receptación, asociación delictiva y lavado de activos. Marcelo Alejandro López Aránguiz fue imputado por los ilícitos de receptación, robo en lugar no habitado, robo en bienes nacionales de uso público, asociación delictiva y lavado de activos.

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En el caso de Roberto Andrés Arenas Carreño, se le sindicó por receptación, robo en lugar no habitado, robo en bienes nacionales de uso público, asociación delictiva y lavado de activos. Nelly Soledad Quezada Prieto enfrenta cargos por asociación delictiva y lavado de activos.

La fiscalía le imputó a Patricio Rodrigo Troncoso Pontigo asociación delictiva, robo en lugar no habitado, receptación, microtráfico, tenencia ilegal de arma de fuego y municiones. Hernán Antonio Bolbarán Miranda enfrenta imputación por asociación delictiva, robo en lugar no habitado y receptación.

Luis Israel Oróstica Medina, por robo en lugar no habitado, receptación, asociación delictiva y lavado de activo. En cuanto a Cristopher Alfredo Viveros Cornejo, el Ministerio Público le atribuyó responsabilidad en los ilícitos de receptación, asociación delictiva y lavado de activos; a Sergio Emilio Lara Maulén, asociación delictiva y lavado de activos; y Juan Luis Olmedo Moya, solo asociación delictiva.

A Luis Alberto Cavieres Abarca la fiscalía le imputó receptación, robo en bienes nacionales de uso público, tenencia ilegal de arma de fuego y asociación delictiva; a Luis Guillermo Cavieres Contreras, robo en bienes nacionales de uso público, tenencia ilegal de municiones y asociación delictiva y, Leandro Javier Labra Cavieres y Maycol Jordan Guisel Aguirre, receptación, robo en bienes nacionales de uso público y asociación delictiva.

Finalmente, José Miguel Ángel Aránguiz Santelices y Julio Manuel Guajardo López enfrentaron imputación por receptación, robo en lugar no habitado y asociación delictiva y, Miguel Ángel Ponce Solís, receptación y asociación delictiva.