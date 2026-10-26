Tornado EF2 provoca graves daños en colegio y viviendas de Requínoa

Graves daños dejó el paso de un tornado durante la tarde de este lunes en Requínoa, particularmente en el sector Las Mercedes, donde varias viviendas resultaron afectadas y el Colegio Tricahue sufrió importantes destrozos. El fenómeno también provocó daños en la infraestructura eléctrica y obligó al despliegue de equipos de emergencia para evaluar las consecuencias y coordinar las labores de respuesta.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) clasificó preliminarmente el fenómeno como un tornado categoría EF2, con vientos estimados entre 179 y 218 kilómetros por hora. La evaluación está sujeta a mayores mediciones y podría ser revisada a medida que se reúnan nuevos antecedentes.

La categoría corresponde a la escala Fujita Mejorada, utilizada para estimar la intensidad de los tornados a partir de los daños observados y de indicadores que permiten calcular la velocidad del viento. El nivel EF2 se asocia a daños considerables, como techumbres arrancadas, árboles grandes partidos o desprendidos de sus raíces y otros daños estructurales. La clasificación no significa que se hayan medido directamente vientos de esa velocidad en cada punto afectado.

Graves daños en viviendas y calles

Las imágenes de los sectores afectados dan cuenta de la fuerza del fenómeno. En varias viviendas, las techumbres quedaron parcialmente desprendidas o completamente destruidas, con las estructuras de madera expuestas. También se observan árboles caídos, cierres perimetrales dañados y planchas metálicas esparcidas por las calles.

En algunos puntos, los materiales desprendidos quedaron junto a postes y cables del tendido eléctrico, lo que aumentaba los riesgos durante las labores de evaluación y despeje.

Colegio Tricahue sufrió importantes destrozos

El alcalde de Requínoa, Waldo Valdivia, se trasladó hasta el establecimiento educacional junto a equipos de emergencia para evaluar la situación. La autoridad destacó que el fenómeno se produjo cuando todavía había alumnos participando en actividades extraescolares, además de apoderados, docentes y profesionales en el recinto, por lo que valoró que no se registraran personas lesionadas.

Los daños en el colegio fueron de consideración. Ventanas rotas, material esparcido por el patio y planchas desprendidas por la fuerza del viento daban cuenta de la magnitud del fenómeno.

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“Gracias a Dios, hasta el momento no contamos con ninguna persona lesionada. Las condiciones en que quedó esto son increíbles y es realmente una suerte que no haya pasado absolutamente nada a las personas”, señaló el alcalde.

Valdivia explicó que, al momento de registrarse el tornado, se encontraba en una reunión en dependencias municipales y pudo observar el fenómeno desde el segundo piso. Tras ello, se trasladó inmediatamente hasta el establecimiento educacional para conocer la situación y coordinar las primeras acciones.

Respecto del funcionamiento del colegio, el alcalde advirtió que el recinto no estaría en condiciones de continuar con sus actividades con normalidad, debido a los daños y a la presencia de materiales y escombros en sus dependencias. Por ello, se evaluaba la suspensión de las actividades escolares, decisión que debía ser confirmada por los sostenedores.

Más de 8 mil clientes sin electricidad

El paso del tornado provocó importantes daños en la infraestructura eléctrica de Requínoa. Según informó CGE, a raíz de la emergencia, 8.046 clientes permanecían sin suministro eléctrico durante la tarde de este lunes.

La empresa señaló que el fenómeno, registrado cerca de las 17:30 horas, afectó severamente las instalaciones eléctricas de la zona. Sus brigadas se desplegaron en terreno para evaluar los daños, levantar las estructuras afectadas y gestionar las reparaciones necesarias para restablecer el servicio.

CGE también informó que dispuso atención prioritaria para los clientes electrodependientes de la comuna, con especial atención en la entrega de generadores y combustible para mantener en funcionamiento sus equipos médicos.

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La compañía indicó que mantenía contacto con las autoridades y la comunidad para informar sobre los avances en la reposición del suministro.

Equipos de emergencia desplegados

El municipio mantenía desplegados a sus equipos de seguridad ciudadana, junto a Carabineros y Bomberos, mientras se esperaba la llegada del director regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), con el objetivo de coordinar las acciones correspondientes.

Valdivia indicó que, de acuerdo con los primeros antecedentes disponibles, el tornado habría sido el único fenómeno de estas características registrado en la comuna durante la emergencia. Sin embargo, precisó que todavía era necesario recorrer otros sectores para establecer la totalidad de los daños.

La autoridad también informó que, antes de la formación del tornado, se habían registrado precipitaciones de granizo en sectores precordilleranos de Requínoa.

El alcalde manifestó que nunca había presenciado un fenómeno de estas características en la zona y calificó los daños como enormes. Mientras tanto, los equipos de emergencia continuaban evaluando las afectaciones en el establecimiento educacional, las viviendas y la infraestructura eléctrica.