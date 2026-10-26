U. Concepción sufrió una derrota por 1-0 ante Deportes Limache con el gol de penal de Daniel Castro

Dep. Limache se quedó con los tres puntos por la fecha 25 del campeonato chileno. En el minuto 17 del primer tiempo, Daniel Castro pudo sellar el destino del encuentro para Dep. Limache al ejecutar con éxito un tiro desde el punto de penal.

Gonzalo Sosa estuvo cerca de aumentar la diferencia en el minuto 39 del primer tiempo, pero su disparo pegó en uno de los palos.

Pese a que Deportes Limache ganó el duelo, U. Concepción fue superior sacando 22 tiros pero no le alcanzó para convertirlos en anotaciones. Según la estadísticas, 12 llegaron al arco y 10 terminaron afuera.

El desempeño Daniel Castro lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Deportes Limache mostró su mejor nivel al marcar 1 gol y rematar 2 veces al arco contrario.

Otro jugador que tuvo gran partido fue César Dutra. El portero de Deportes Limache fue protagonista frente a U. Concepción: contuvo 5 disparos.

El DT de U. Concepción, Cristian Muñoz, presentó una disposición táctica 4-3-3 con Jorge Broun en el arco; Benjamin Saez, Moises González, Miguel Ángel Barbieri y Antonio Díaz en la línea defensiva; Bryan Ogaz, Facundo Mater y Jeison Fuentealba en el medio; y Harold Salgado, Cecilio Waterman y Iam González en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Víctor Rivero salió con una disposición táctica 3-5-2 con César Dutra bajo los tres palos; Augusto Aguirre, Axel Alfonzo y Alfonso Parot en defensa; Dylan Escobar, Misael Llantén, Jean Meneses, César Fuentes y Javier Rojas en la mitad de cancha; y Gonzalo Sosa y Daniel Castro en la delantera.

Claudio Díaz Mera fue el árbitro escogido para el partido en el estadio Huachipato-CAP Acero.

En la próxima fecha, U. Concepción visitará a Colo Colo y Dep. Limache jugará de local frente a Audax Italiano.

De esta manera el local está en el décimo quinto puesto en el campeonato con 23 puntos, mientras que la visita, con 37, queda en el sexto lugar.

Cambios en U. Concepción

45' 2T – Salió Benjamin Saez por Jorge Espejo

65' 2T – Salieron Iam González por Luis Rojas y Antonio Díaz por Patricio Romero

Amonestados en U. Concepción:

35' 1T Benjamin Saez (Conducta antideportiva) y 21' 2T Harold Salgado (Conducta antideportiva)

Cambios en Deportes Limache

70' 2T – Salió Daniel Castro por Leonardo Valencia

71' 2T – Salió Dylan Escobar por Tiago Galletto

75' 2T – Salieron Gonzalo Sosa por Marcos Arturia, Harold Salgado por Tomás Roco y Facundo Mater por Rogelio Funes Mori

92' 2T – Salió Misael Llantén por Carlos Morales

Amonestados en Deportes Limache:

10' 1T Augusto Aguirre (Conducta antideportiva) y 30' 1T Daniel Castro (Conducta antideportiva)

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