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Universidad de Chile quiere mantener su racha frente Everton

La previa del choque de Universidad de Chile ante Everton, a disputarse en el estadio el Teniente hoy desde las 18:00 horas. El árbitro será Franco Jimenez Lazo.

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Desde las 18:00 horas, Universidad de Chile y Everton se enfrentan hoy, en el estadio el Teniente, por la fecha 25 del campeonato chileno.

Así llegan Universidad de Chile y Everton

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Universidad de Chile en partidos del campeonato chileno

Universidad de Chile viene de vencer a Ñublense con un marcador de 6-0. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 2 victorias y 2 derrotas), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 6 goles en contra y pudo convertir 15.

Últimos resultados de Everton en partidos del campeonato chileno

Everton viene de derrotar a D. La Serena con un marcador 3 a 2. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 3 oportunidades y resultó perdedor en 1 ocasión. Anotó 12 goles y le han convertido 5 en su arco.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 2 empates y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 18 de abril, en el torneo Chile – Primera División 2026, y el partido finalizó con un empate a 0.

El local se ubica en el segundo puesto con 45 puntos (13 PG – 6 PE – 5 PP), mientras que el visitante tiene 39 unidades y se coloca en cuarto lugar de la tabla (11 PG – 6 PE – 7 PP).

Universidad de Chile enfrentará en la siguiente jornada a U. Católica, en lo que será una nueva edición del clásico universitario. El encuentro tendrá lugar en el estadio Claro Arena y se jugará el 1 de noviembre a partir de las 17:15 (hora Argentina).

Franco Jimenez Lazo será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Colo Colo 55 25 17 4 4 23
2 Universidad de Chile 45 24 13 6 5 22
3 U. Católica 42 24 13 3 8 15
4 Everton 39 24 11 6 7 13
5 Palestino 38 25 11 5 9 3

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Fechas y rivales de Universidad de Chile en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 26: vs U. Católica: 1 de noviembre – 17:15 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Cobresal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs O'Higgins: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs D. Concepción: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs U. La Calera: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Everton en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 26: vs Cobresal: 1 de noviembre – 14:15 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs D. Concepción: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Coquimbo Unido: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs O'Higgins: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Palestino: Fecha y horario a confirmar
Horario Universidad de Chile y Everton, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
  • Colombia y Perú: 16:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
  • Venezuela: 17:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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