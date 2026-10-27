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ACUPACAR celebra 20 años de compromiso con las tradiciones folclóricas en Rancagua

-La agrupación cuequera, presidida por Gloria Muñoz, cumple dos décadas dedicadas a la enseñanza, difusión y preservación de la danza nacional, promoviendo la participación comunitaria y el encuentro entre distintas generaciones.

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Con dos décadas de trayectoria dedicadas al rescate y la difusión de las tradiciones chilenas, la Agrupación Cuequera ACUPACAR de Rancagua, celebra durante este 2026 su vigésimo aniversario, reafirmando su compromiso con la cueca y el fortalecimiento de la identidad cultural del país.

Fundada el 22 de agosto de 2006, la organización nació con el propósito de preservar, cultivar, promover y difundir las expresiones folclóricas nacionales, poniendo especial énfasis en la enseñanza y práctica de la cueca, nuestra danza nacional.

A lo largo de estos 20 años, ACUPACAR ha desarrollado una labor orientada a acercar el folclore a la comunidad mediante cursos de cueca durante todo el año, presentaciones artísticas, encuentros culturales e intercambios con agrupaciones de distintas ciudades del país.

Su trabajo también ha buscado transmitir a las nuevas generaciones el amor por las raíces, los emblemas patrios y las tradiciones que forman parte de la historia e identidad chilena.

Uno de los aspectos centrales de su quehacer ha sido generar espacios de participación e integración para niños, jóvenes, adultos y personas mayores, entendiendo la danza como una expresión cultural capaz de reunir a la comunidad en torno a una tradición compartida.

Gloria Patricia Muñoz, presidenta de ACUPACAR Rancagua.

Encuentros y actividades folclóricas

Entre las iniciativas desarrolladas por la agrupación destacan, los encuentros culturales y folclóricos con representantes de localidades como Graneros, Limache, Puerto Montt, Melipeuco y Valdivia, instancias que han permitido compartir experiencias, fortalecer vínculos y enriquecer el trabajo de difusión de la cueca.

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Asimismo, ACUPACAR ha participado en actividades y competencias vinculadas al folclore, entre ellas, campeonatos comunales y regionales de cueca infantil, además de encuentros de expresión artística para adultos, contribuyendo a mantener vigente esta manifestación cultural en diferentes edades y espacios.

Cada curso impartido, presentación artística e intercambio cultural representa parte del trabajo sostenido por sus integrantes, quienes han aportado tiempo, dedicación y esfuerzo para que la cueca continúe ocupando un lugar relevante en la vida comunitaria.

Una nueva etapa bajo la presidencia de Gloria Muñoz

En esta nueva etapa, la agrupación es encabezada por Gloria Patricia Muñoz, quien asumió la presidencia junto a una directiva integrada también por Marta V. Valenzuela Escobar, en la secretaría, y María E. Valenzuela, en la tesorería. La actual directiva se encuentra vigente desde el 24 de septiembre de 2026.

Con esta conducción, la organización busca dar continuidad a una labor cultural que durante dos décadas ha promovido el aprendizaje de la cueca y el encuentro entre personas unidas por el interés de mantener vivas las tradiciones nacionales.

Al cumplir 20 años de existencia, ACUPACAR Rancagua destaca el aporte de quienes han formado parte de su historia y reafirma su propósito de seguir trabajando por la enseñanza y difusión de la danza nacional. Una tarea que adquiere especial relevancia en tiempos en que la transmisión de las costumbres y expresiones culturales a las nuevas generaciones constituye un desafío permanente.

De esta manera, la agrupación cuequera de Rancagua conmemora sus dos décadas de vida con la mirada puesta en el futuro, manteniendo viva la pasión por la cueca y el compromiso de contribuir al enriquecimiento cultural de la comunidad.

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