Carabineros detuvo a dos personas por robo con violencia y mantener arma de fuego artesanal en Rengo.

Carabineros de la Cuarta Comisaría de Rengo detuvo a dos personas por su presunta participación en un delito de robo con violencia, ocurrido durante el fin de semana recién pasado.

De acuerdo con los antecedentes del procedimiento, los funcionarios policiales lograron la detención de ambos sujetos y la incautación de un arma de fuego de fabricación artesanal, que mantenía una munición calibre 16 en su recámara. Además, se recuperó un teléfono celular y dinero en efectivo, especies que fueron reconocidas por las víctimas como de su propiedad.

Tras el procedimiento, los detenidos fueron trasladados hasta la unidad policial y posteriormente quedaron a disposición del tribunal correspondiente para el respectivo control de detención, instancia en la que se determinaría la respectiva formalización de cargos.