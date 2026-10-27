Facebook-f Instagram X-twitter Youtube Tiktok Linkedin

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

Carabineros detuvo a dos personas por robo con violencia y mantener arma de fuego artesanal en Rengo.

Se recuperaron especies que habían sido robadas a víctimas de los antisociales

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

Carabineros de la Cuarta Comisaría de Rengo detuvo a dos personas por su presunta participación en un delito de robo con violencia, ocurrido durante el fin de semana recién pasado.

De acuerdo con los antecedentes del procedimiento, los funcionarios policiales lograron la detención de ambos sujetos y la incautación de un arma de fuego de fabricación artesanal, que mantenía una munición calibre 16 en su recámara. Además, se recuperó un teléfono celular y dinero en efectivo, especies que fueron reconocidas por las víctimas como de su propiedad.

Tras el procedimiento, los detenidos fueron trasladados hasta la unidad policial y posteriormente quedaron a disposición del tribunal correspondiente para el respectivo control de detención, instancia en la que se determinaría la respectiva formalización de cargos.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
Como 1907 da vuelta el marcador y triunfa 3 a 1 sobre Torino
5 minutos hace
Roma se impone con autoridad a Cagliari por 4-2
10 minutos hace
Sevilla dominó a Osasuna con un 2-0 en un partido electrizante
34 minutos hace
Como 1907 da vuelta el marcador y triunfa 3 a 1 sobre Torino
5 minutos hace
Roma se impone con autoridad a Cagliari por 4-2
10 minutos hace
Anuncios
INDH y trata de personas en la región: actuar es urgente
Seminario de Liderazgo 1
Centros de alumnos de Santa Cruz organizan seminario de liderazgo junto a IdeaPaís
Anuncios
18 tornado
Ministro de Vivienda compromete recuperación de casas afectadas por tornado en Requínoa
joven fallecido
Encuentran sin vida a joven desaparecido en el tranque de Picarquín
1 vehículo estafa
Detectives de Rancagua recuperan en El Bosque vehículo con encargo vigente por estafa
ACUPACAR 2
ACUPACAR celebra 20 años de compromiso con las tradiciones folclóricas en Rancagua
Anuncios
797192_0
Coquimbo Unido vs U. La Calera: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 del campeonato chileno
1 robo capillla
Roban tabernáculo con hostias consagradas e instrumentos musicales en capilla de Rancagua
797175_0
U. Católica y Audax Italiano se encuentran en la fecha 24
El Tío Miguel en una improvisada actuación con sus grillitos en los talleres de El Rancagüino.
Miguel Gutiérrez, un amigo que también forma parte de nuestra historia
Los violentos o los valientes
Temporal, aluviones y desastres: aprender antes de la próxima emergencia
Anuncios