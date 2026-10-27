Centros de alumnos de Santa Cruz organizan seminario de liderazgo junto a IdeaPaís

Durante cuatro meses, el centro de estudios IdeaPaís ha trabajado con centros de alumnos de la comuna de Santa Cruz en sesiones diseñadas para enseñarles a gestionar proyectos, con distintas herramientas de planificación e implementación.

El punto cúlmine de este trabajo llegará el próximo 5 de noviembre, día en que los jóvenes realizarán un seminario de liderazgo en el auditorio del Instituto Regional Federico Errázuriz (IRFE). Se trata de un evento abierto a la comunidad, donde pueden participar jóvenes desde 7º básico hasta 4º medio previa inscripción.

La idea fue desarrollada luego de que distintos grupos de alumnos presentaran sus propuestas y, con el acompañamiento del centro de estudios, son los propios estudiantes los que han asumido el rol de encabezar esta actividad. “Trabajamos en entregarles herramientas para que ellos puedan impulsar sus proyectos y generar un impacto real en sus comunidades”, detalló la directora regional de ideaPaís O’Higgins, Camila del Río, quien además destacó que “el apoyo de los profesores y directores hacia este proyecto ha sido fundamental”.

Los organizadores del evento son los centros de alumnos de cuatro establecimientos de Santa Cruz (IRFE, María Auxiliadora, Colegio Santa Cruz de UNCO y Colegio Jorge Errázuriz). “Este proyecto nace con el propósito de generar y fortalecer los vínculos entre estudiantes de los distintos colegios de la comuna. Su objetivo principal es conformar una red de centros de alumnos que permita impulsar iniciativas y actividades en conjunto, fomentar la colaboración entre las comunidades estudiantiles y brindar apoyo mutuo ante diversas situaciones”, dice Julián Soto, alumno de 3º medio del IRFE.

“Se busca promover la participación, el diálogo y el trabajo colaborativo, contribuyendo al desarrollo de una comunidad estudiantil más unida y comprometida”, añade el alumno.

El seminario contará con expositores como el alcalde de Santa Cruz, un panel de conversación con autoridades locales, una charla del Instituto Nacional de la Juventud (Injuv) sobre salud mental y mesas de trabajo para los estudiantes.

Además del acompañamiento a centros de estudiantes, IdeaPaís O’Higgins trabaja durante todo el año en distintas actividades orientadas a jóvenes, como talleres de liderazgo y brigadas solidarias de ayuda a la comunidad. Recientemente, el centro de estudios reunió a más de 200 escolares de la región en su Encuentro de Líderes Jóvenes.

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Los estudiantes interesados en participar del seminario de liderazgo en Santa Cruz pueden encontrar el formulario de inscripción en www.ideapais.cl o escribir a ohiggins@ideapais.cl