Colo Colo vs U. Concepción: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 del campeonato chileno

El duelo correspondiente a la fecha 26 del campeonato chileno se jugará el próximo viernes 30 de octubre a las 19:00 horas.

Así llegan Colo Colo y U. Concepción

Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Municipal de La Cisterna.

Últimos resultados de Colo Colo en partidos del campeonato chileno

Colo Colo consiguió sólo un punto en su último partido frente a Palestino, tras igualar 1-1. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 1 ocasión, 2 terminó igualado y fue derrotado en 1 oportunidad. Acumuló una cifra de 8 goles en contra y marcó 9 en el arco rival.

Últimos resultados de U. Concepción en partidos del campeonato chileno

U. Concepción viene de caer en su estadio ante Deportes Limache por 0 a 1. En sus últimos encuentros cosechó 3 derrotas y 1 empate, en los que pudo anotar 2 goles en el arco rival y le han encajado 7 tantos.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 2 victorias, mientras que la visita sumó 1. En 2 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 26 de abril, en el torneo Chile – Primera División 2026, y Colo Colo resultó vencedor por 1 a 2.

El local está puntero con 55 puntos (17 PG – 4 PE – 4 PP), mientras que el visitante llegó a 23 unidades y se coloca en el décimo quinto lugar en el torneo (6 PG – 5 PE – 14 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Colo Colo 55 25 17 4 4 23 2 Universidad de Chile 48 25 14 6 5 25 3 U. Católica 42 24 13 3 8 15 4 Everton 39 25 11 6 8 10 15 U. Concepción 23 25 6 5 14 -23

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Fechas y rivales de Colo Colo en los próximos partidos del campeonato chileno

Fecha 27: vs Ñublense: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs U. Católica: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs D. La Serena: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Cobresal: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de U. Concepción en los próximos partidos del campeonato chileno

Fecha 27: vs O'Higgins: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Ñublense: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs U. La Calera: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs U. Católica: Fecha y horario a confirmar

Horario Colo Colo y U. Concepción, según país

Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela: 18:00 horas

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