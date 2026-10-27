Coquimbo Unido vs U. La Calera: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 del campeonato chileno

Coquimbo Unido enfrentará a U. La Calera, en el marco de la fecha 26 del campeonato chileno, el próximo viernes 30 de octubre a partir de las 19:00 horas, en el Coloso del llano.

Así llegan Coquimbo Unido y U. La Calera

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Coquimbo Unido en partidos del campeonato chileno

Coquimbo Unido sufrió un duro golpe al caer 1 a 2 en la ultima jornada ante Ñublense. En los duelos previos, lleva ganado 1 juego y ha perdido 3. Durante esas jornadas, le han hecho 12 goles y ha marcado 10 a sus contrincantes.

Últimos resultados de U. La Calera en partidos del campeonato chileno

U. La Calera viene de derrotar a U. Católica con un marcador 3 a 1. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 1 oportunidad, resultó perdedor en 2 ocasiones e igualó en 1 encuentro. Anotó 6 goles y le han convertido 5 en su arco.

En los 5 partidos más recientes entre ellos en este torneo, los locales ganaron 4 y empataron otra 1 vez. Jugaron por última vez en esta competencia el 24 de abril, en el torneo Chile – Primera División 2026, y el marcador favoreció a Coquimbo Unido con un marcador de 1-2.

El local se ubica en el décimo puesto con 32 puntos (9 PG – 5 PE – 11 PP), mientras que el visitante tiene 21 unidades y se coloca en décimo sexto lugar de la tabla (5 PG – 6 PE – 14 PP).

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N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Colo Colo 55 25 17 4 4 23 2 Universidad de Chile 48 25 14 6 5 25 3 U. Católica 42 24 13 3 8 15 10 Coquimbo Unido 32 25 9 5 11 1 16 U. La Calera 21 25 5 6 14 -19

Fechas y rivales de Coquimbo Unido en los próximos partidos del campeonato chileno

Fecha 27: vs Audax Italiano: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Everton: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Deportes Limache: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs O'Higgins: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de U. La Calera en los próximos partidos del campeonato chileno

Fecha 27: vs Huachipato: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Palestino: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs U. Concepción: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Universidad de Chile: Fecha y horario a confirmar

Horario Coquimbo Unido y U. La Calera, según país

Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela: 18:00 horas

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