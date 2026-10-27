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Coquimbo Unido vs U. La Calera: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 del campeonato chileno

La previa del choque de Coquimbo Unido ante U. La Calera, a disputarse en el Coloso del llano el viernes 30 de octubre desde las 19:00 horas.

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Coquimbo Unido enfrentará a U. La Calera, en el marco de la fecha 26 del campeonato chileno, el próximo viernes 30 de octubre a partir de las 19:00 horas, en el Coloso del llano.

Así llegan Coquimbo Unido y U. La Calera

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Coquimbo Unido en partidos del campeonato chileno

Coquimbo Unido sufrió un duro golpe al caer 1 a 2 en la ultima jornada ante Ñublense. En los duelos previos, lleva ganado 1 juego y ha perdido 3. Durante esas jornadas, le han hecho 12 goles y ha marcado 10 a sus contrincantes.

Últimos resultados de U. La Calera en partidos del campeonato chileno

U. La Calera viene de derrotar a U. Católica con un marcador 3 a 1. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 1 oportunidad, resultó perdedor en 2 ocasiones e igualó en 1 encuentro. Anotó 6 goles y le han convertido 5 en su arco.

En los 5 partidos más recientes entre ellos en este torneo, los locales ganaron 4 y empataron otra 1 vez. Jugaron por última vez en esta competencia el 24 de abril, en el torneo Chile – Primera División 2026, y el marcador favoreció a Coquimbo Unido con un marcador de 1-2.

El local se ubica en el décimo puesto con 32 puntos (9 PG – 5 PE – 11 PP), mientras que el visitante tiene 21 unidades y se coloca en décimo sexto lugar de la tabla (5 PG – 6 PE – 14 PP).

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Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Colo Colo 55 25 17 4 4 23
2 Universidad de Chile 48 25 14 6 5 25
3 U. Católica 42 24 13 3 8 15
10 Coquimbo Unido 32 25 9 5 11 1
16 U. La Calera 21 25 5 6 14 -19

Fechas y rivales de Coquimbo Unido en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 27: vs Audax Italiano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Everton: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Deportes Limache: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs O'Higgins: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de U. La Calera en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 27: vs Huachipato: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Palestino: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs U. Concepción: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Universidad de Chile: Fecha y horario a confirmar
Horario Coquimbo Unido y U. La Calera, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela: 18:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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