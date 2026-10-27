Detectives de Rancagua recuperan en El Bosque vehículo con encargo vigente por estafa

Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI de Rancagua recuperaron un vehículo que mantenía un encargo policial vigente por el delito de estafa, tras una investigación que permitió ubicarlo en la comuna de El Bosque, en la Región Metropolitana.

Se informó que las diligencias se iniciaron a partir de una denuncia recibida por la brigada, cuyos antecedentes permitieron localizar el automóvil y proceder a su incautación. Durante la investigación se estableció, además, que la persona en cuyo domicilio fue encontrado el vehículo también tendría la calidad de víctima en el caso investigado.

Previa coordinación con el Ministerio Público, el automóvil fue entregado a su legítimo propietario, dando cumplimiento a las diligencias dispuestas en el marco de la investigación.

Desde la PDI destacaron que este procedimiento forma parte del trabajo de sus unidades especializadas para investigar delitos económicos, esclarecer los hechos y recuperar especies, contribuyendo a la labor del Ministerio Público y a la protección de las víctimas.