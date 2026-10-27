Facebook-f Instagram X-twitter Youtube Tiktok Linkedin

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

Detectives de Rancagua recuperan en El Bosque vehículo con encargo vigente por estafa

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI de Rancagua recuperaron un vehículo que mantenía un encargo policial vigente por el delito de estafa, tras una investigación que permitió ubicarlo en la comuna de El Bosque, en la Región Metropolitana.

Se informó que las diligencias se iniciaron a partir de una denuncia recibida por la brigada, cuyos antecedentes permitieron localizar el automóvil y proceder a su incautación. Durante la investigación se estableció, además, que la persona en cuyo domicilio fue encontrado el vehículo también tendría la calidad de víctima en el caso investigado.

Previa coordinación con el Ministerio Público, el automóvil fue entregado a su legítimo propietario, dando cumplimiento a las diligencias dispuestas en el marco de la investigación.

Desde la PDI destacaron que este procedimiento forma parte del trabajo de sus unidades especializadas para investigar delitos económicos, esclarecer los hechos y recuperar especies, contribuyendo a la labor del Ministerio Público y a la protección de las víctimas.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
Como 1907 da vuelta el marcador y triunfa 3 a 1 sobre Torino
6 minutos hace
Roma se impone con autoridad a Cagliari por 4-2
10 minutos hace
Sevilla dominó a Osasuna con un 2-0 en un partido electrizante
35 minutos hace
Como 1907 da vuelta el marcador y triunfa 3 a 1 sobre Torino
6 minutos hace
Roma se impone con autoridad a Cagliari por 4-2
10 minutos hace
Anuncios
INDH y trata de personas en la región: actuar es urgente
Seminario de Liderazgo 1
Centros de alumnos de Santa Cruz organizan seminario de liderazgo junto a IdeaPaís
Anuncios
18 tornado
Ministro de Vivienda compromete recuperación de casas afectadas por tornado en Requínoa
joven fallecido
Encuentran sin vida a joven desaparecido en el tranque de Picarquín
Se recuperaron especies que habían sido robadas a víctimas de los antisociales
Carabineros detuvo a dos personas por robo con violencia y mantener arma de fuego artesanal en Rengo.
ACUPACAR 2
ACUPACAR celebra 20 años de compromiso con las tradiciones folclóricas en Rancagua
Anuncios
797192_0
Coquimbo Unido vs U. La Calera: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 del campeonato chileno
1 robo capillla
Roban tabernáculo con hostias consagradas e instrumentos musicales en capilla de Rancagua
797175_0
U. Católica y Audax Italiano se encuentran en la fecha 24
El Tío Miguel en una improvisada actuación con sus grillitos en los talleres de El Rancagüino.
Miguel Gutiérrez, un amigo que también forma parte de nuestra historia
Los violentos o los valientes
Temporal, aluviones y desastres: aprender antes de la próxima emergencia
Anuncios