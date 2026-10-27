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Encuentran sin vida a joven desaparecido en el tranque de Picarquín

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Durante la mañana de este martes fue encontrado el cuerpo sin vida del joven que permanecía desaparecido desde la tarde del lunes en el tranque del recinto de Picarquín, en la comuna de Mostazal.

Las labores de búsqueda se reanudaron a primera hora de este martes y culminaron con el hallazgo, gracias al trabajo coordinado del GOPE de Carabineros, Bomberos y equipos municipales de la Dirección de Seguridad Pública y de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres, con el apoyo de un dron municipal que permitió localizar a la persona.

En el lugar se hizo presente la alcaldesa de Mostazal, Verónica Arroyo para coordinar el apoyo municipal y disponer de asistencia y contención para la familia y amistades del joven, quien era vecino de la comuna de Graneros.

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