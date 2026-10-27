HORÓSCOPO DEL MARTES 27 DE OCTUBRE

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Pese a lo que puedas creer, planear un viaje con tu pareja no incrementará las preocupaciones del día a día. Será como disfrutar por adelantado de esos placeres y lograrás una muy buena sintonía con la persona querida.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Para los Tauro más jóvenes, los estudios permanecen entre tus preocupaciones fuertemente en estos momentos, porque tengan exámenes o acaben de cumplir con ellos, pero al fondo se adivina la luz de las satisfacciones afectivas.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

El trabajo se presenta muy activo con muchas cosas por hacer y organizar. Como tu actitud es de total entrega, conseguirás realizar todas las tareas en tiempo récord. Quizá tengas que echar una mano a un familiar en baja forma.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Aunque inicias una etapa algo complicada para los negocios, todavía lograrás beneficios gracias a tu buen olfato financiero. Mantén a raya cualquier acto impulsivo y todo funcionará como siempre. Tus relaciones sentimentales mejorarán.

LEO (23 julio-22 agosto).

Tu pareja te reclama más atención, y no se trata de lo material, seguro que la mejor medicina para vuestra dolencia es dejar una hora cada día para hablar de los temas que os preocupan, y sobre todo escuchar al otro.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Tu salud puede resentirse por los cambios bruscos de temperatura, ya sean debidos al clima o a las condiciones del trabajo o el hogar. Posiblemente te toque discutir con alguien debido a este problema, pero tu bienestar es lo primero.

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LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Vivirás un torbellino de sensaciones que te harán sentir como en un sueño permanente. Por fin sientes que tu relación sentimental se estabiliza y se asientan los valores que rigen tu vida. Tus deseos comienzan a cumplirse también en el plano profesional.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Podrías conseguir un trabajo si no te muestras muy exigente con el salario. Piensa que las cosas no están como para ir de selectivo por el mundo, sobre todo el mundo empresarial. En el amor, recibirás muy buenos consejos de un amigo cercano.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Tendrás que acostumbrarte a que no siempre podrás controlar ciertos movimientos de tu familia, especialmente si estamos hablando de los hijos. Lo peor será que intentes imponer cosas por la fuerza. Es el momento del diálogo.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Necesitarás comprobar que tu trabajo te llena, que lo necesitas para dar estabilidad al resto de tus facetas personales, de lo contrario tanto esfuerzo no merecerá la pena, y tendrás que buscar nuevos aires, tal vez en otro país.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Sueles mostrarte como un gran trabajador, metódico y organizador, pero hoy puedes tener algún despiste si piensas demasiado en el fin de semana. Serás cuidadoso con los detalles y no dejarás que ninguna torpeza estropee tu trabajo.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Si acabas de empezar el un trabajo, posiblemente tengas mucha garra y ganas de comerte el mundo, pero en breve debes comprobar que supone una mejora para ti mismo, no solo para otros.