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Incendio afectó a dos viviendas en la Villa Bicentenario de Graneros

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Una emergencia por un incendio estructural se registró este martes en la Villa Bicentenario de la comuna de Graneros, donde el fuego se propagó desde una vivienda hacia un inmueble colindante.

A la llegada de los voluntarios de Bomberos, las llamas se encontraban en fase de libre combustión, por lo que se desplegaron labores para controlar la emergencia y evitar una mayor propagación del fuego. En el lugar también trabajó personal de Seguridad Pública Municipal.

No se informó de personas lesionadas de gravedad producto de la emergencia, mientras se investigan las causas que originaron el siniestro. Asimismo, personal municipal se hizo presente en el lugar para evaluar la situación y coordinar la entrega de ayuda inmediata a las personas damnificadas por el incendio.

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