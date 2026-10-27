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INDH y trata de personas en la región: actuar es urgente

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David Bahamondes, jefe regional INDH O´Higgins

La trata de personas constituye una grave vulneración a los derechos humanos porque las víctimas son tratadas como si fueran mercancía, susceptibles de ser explotadas con diversos fines. Nuestra región lamentablemente no es ajena a este grave problema y, por lo mismo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos interpone acciones penales y participa de procesos judiciales para perseguir este delito y contribuir a que las víctimas obtengan justicia.

Durante el periodo reciente, hemos participado como sede de O’Higgins del INDH en diversos procesos judiciales sobre casos de trata de personas, un problema urgente que existe a lo largo de nuestro país, y no solo en las regiones fronterizas, como a veces se piensa. Por ejemplo, este año se dictó una condena por el caso de una niña trasladada irregularmente a Chile, que fue sometida a extensas jornadas de trabajo doméstico sin remuneración y malos tratos permanentes. En dicha causa, la sede del INDH aportó su mirada y elementos clave en materia de derechos humanos para proteger la integridad de la niña que, teniendo menos de diez años, debió enfrentar condiciones que ningún niño o niña, debiese vivir.

Lamentablemente, esta no es la primera vez que algo así ocurre en nuestra región. En mayo de 2025, la sede de O’Higgins interpuso querella por trata de personas a raíz de haber tomado conocimiento de un modus operandi consistente en la captación y traslado de trabajadores extranjeros para desempeñarse en labores agrícolas en precarias condiciones, sin regularización migratoria ni contratos formales. La causa concluyó mediante sentencia condenatoria por tráfico ilícito de migrantes contra los responsables.

En la actualidad, participamos en un proceso judicial por trata con fines de explotación sexual por la situación a la que se habrían visto enfrentadas mujeres que, contactadas mediante falsas ofertas de trabajo y trasladadas hasta domicilios de la región de O’Higgins y el Maule, habrían sido obligadas a realizar prácticas sexuales, vigiladas mediante cámaras de seguridad y sometidas a amenazas, agresiones y mecanismos de endeudamiento.

Los actuales desafíos en materia de seguridad, delincuencia organizada a menudo de carácter transnacional y particularmente la trata de personas, exigen que las instituciones del Estado actúen de manera coordinada, aportando todos los elementos que son de sus competencias para construir un país seguro para todas las personas. En esta misma línea, el INDH a lo largo de todo el país ha presentado 75 querellas por trata de personas, que involucran a 415 víctimas. Ante una realidad tan urgente, la intervención del INDH en colaboración con el Ministerio Público, constituye una importante disposición establecida en la ley actual del Instituto, en orden a favorecer que situaciones tan extremas no queden en la impunidad.

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