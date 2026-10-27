Miguel Gutiérrez, un amigo que también forma parte de nuestra historia

Hay personas que, con el paso de los años, dejan de ser solamente protagonistas de las noticias para convertirse en parte de la historia de un territorio. Miguel Gutiérrez Lazo fue una de ellas. Su fallecimiento enluta a Graneros, a la Región de O’Higgins y a todos quienes reconocen en el folclore una forma de mantener vivas nuestras raíces. También nos toca de cerca en El Rancagüino, donde su presencia fue mucho más que la de un personaje al que debíamos entrevistar o una agrupación que debíamos fotografiar.

A Miguel era habitual verlo llegar en agosto, cuando nuestro diario celebraba un nuevo aniversario. Aparecía de sorpresa, acompañado de Los Grillitos, para saludar a quienes trabajábamos aquí. No necesitaba anunciarse ni esperar una invitación formal. Sabía que sería bien recibido, porque entre él y nuestro diario existía una cercanía construida durante años. Aquella visita se había convertido en una tradición afectuosa, de esas que terminan siendo parte de la vida de una institución sin que nadie necesite escribirlas en un calendario.

Llegaban los niños, las canciones y esa alegría tan propia de una agrupación que hizo del folclore infantil una escuela de identidad. Y nosotros recibíamos a Miguel como se recibe a un amigo. Hoy, al recordarlo, comprendemos cuánto valor tienen esos momentos que parecen cotidianos y que solo con el tiempo descubrimos irrepetibles.

Su historia, sin embargo, trasciende ampliamente esa cercanía. Miguel dedicó su vida a la música, a la educación y a la difusión de las tradiciones campesinas. Con el Conjunto Graneros, fundado en 1966, y Los Grillitos, creados en 1968, proyectó el patrimonio musical de la zona central y acercó el folclore a generaciones de niños y jóvenes. Su labor también se expresó en el Colegio Graneros y en su contribución a la promoción de la cueca como danza nacional.

Pero hablar de Miguel es, sobre todo, hablar de su cariño por Graneros. El nombre de su conjunto infantil nació de los grillos que escuchaba en el campo durante su niñez, un recuerdo sencillo que terminó convertido en una obra cultural que recorrió escenarios y acompañó la infancia de miles de personas. En esa historia hay una lección que vale la pena conservar: las grandes obras culturales no siempre nacen de una decisión solemne; a veces comienzan con el deseo de compartir aquello que uno ama de su tierra.

De hecho, este año, el 15 de agosto cuando celebramos nuestro aniversario 111, Miguel volvió a sorprendernos con una de esas visitas que tanto disfrutábamos. Llegó acompañado de Azucena, su hija, quien además es una querida amiga, y con ella pudimos reconocer otra forma en que ese legado de cariño por los niños y de promoción del folclore sigue vivo. A través de la Fundación Niños del Sur, Azucena continúa impulsando ese trabajo, prolongando de alguna manera la vocación de su padre por acercar nuestras tradiciones a las nuevas generaciones.

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También hay un vínculo que une su legado con nuestra propia historia periodística. Gilda González, periodista y exsubdirectora de El Rancagüino, escribió diversas rondas infantiles dedicadas a sus sobrinos que posteriormente fueron grabadas y difundidas por Los Grillitos. Entre ellas están la Ronda de San Miguel, Paz, paz, María Paz y El Acurrucadito. Esas canciones hablan de una relación entre el periodismo, la creación artística y la cultura infantil que merece ser recordada. La obra de Gilda encontró en el conjunto de Miguel una manera de llegar a otras familias y permanecer en la memoria de los niños.

Nuestro recordado director, don Héctor González, solía definir a El Rancagüino como “notarios de la historia”. Esa expresión adquiere un sentido especial cuando despedimos a alguien como Miguel Gutiérrez. No somos únicamente quienes registramos los grandes acontecimientos, los actos oficiales o los hechos que ocupan las primeras páginas. También somos testigos de los afectos, de las visitas inesperadas, de las canciones que se repiten en una sala de redacción y de las personas que, sin proponérselo, se vuelven parte de la identidad de una comunidad.

Por eso, contar su partida es también dejar constancia de lo que significó para Graneros y para quienes tuvimos el privilegio de conocerlo. Las fotografías de sus visitas, las presentaciones de Los Grillitos y las noticias que durante décadas publicamos sobre su trabajo son fragmentos de una historia compartida. Hoy adquieren un nuevo valor: son memoria.

Miguel ya no llegará en agosto con sus Grillitos para saludarnos. Esa ausencia se hará sentir, precisamente porque su presencia se había vuelto familiar. Pero las canciones seguirán sonando, los niños continuarán aprendiendo y Graneros conservará parte de su historia en cada tonada y cada cueca que él ayudó a transmitir.

A nosotros nos corresponde seguir haciendo lo que hemos procurado durante más de un siglo: registrar la vida de nuestra región, reconocer a quienes la construyen y preservar sus historias para quienes vendrán después.

Porque cuando despedimos a Miguel Gutiérrez, no solo recordamos a un folclorista y educador. También dejamos constancia de la partida de un amigo que, con sus visitas y sus canciones, ya formaba parte de nuestra propia historia.

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Luis Fernando González

Subdirector