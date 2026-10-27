Ministro de Vivienda compromete recuperación de casas afectadas por tornado en Requínoa

La recuperación de las viviendas afectadas por el tornado que azotó Requínoa el lunes fue el compromiso que entregó el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, durante una visita realizada este martes a los sectores más dañados de la comuna.

De acuerdo con el balance informado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), hasta el momento se registran 92 viviendas con daños de distinta magnitud. Durante el recorrido, el ministro, acompañado por equipos técnicos de la cartera, conoció en terreno la situación de las familias y sus necesidades de reparación.

“Lo que hemos hecho es hablar con las familias, darles tranquilidad, de que esto se puede recuperar”, señaló Poduje.

El secretario de Estado explicó que las viviendas con daños significativos requerirán proyectos de reparación que podrían incluir la reposición de techumbres, cerchas, muros medianeros y ampliaciones.

Para avanzar en estas soluciones, el Minvu revisará las condiciones de los decretos habitacionales vigentes, con el objetivo de adecuar su aplicación a las características de las viviendas afectadas y agilizar la entrega de subsidios de reparación.

Buscan recursos para reparar establecimiento educacional

Durante su visita a Requínoa, el ministro también recorrió un establecimiento educacional afectado por el tornado, que atiende a 360 estudiantes y constituye un espacio relevante para la comunidad.

En ese lugar, comprometió buscar una alternativa para financiar las reparaciones, evaluando distintas vías de apoyo, entre ellas la colaboración de fundaciones y organizaciones que han participado en la recuperación de infraestructura tras otras emergencias.

Coordinación para abordar daños por el tornado

Desde temprano, los equipos del Minvu en la Región de O’Higgins, encabezados por el ministro Poduje y en coordinación con la Delegación Presidencial, participaron en el primer Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID), instancia en la que se analizaron los daños provocados por el fenómeno meteorológico.

Entre las afectaciones detectadas se encuentran voladuras de techumbres de asbesto. Según informó el ministerio, esta situación está siendo abordada de manera coordinada con el Ministerio de Salud, con el objetivo de resguardar la seguridad de las personas y definir los procedimientos correspondientes.

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Los equipos del Minvu continuarán trabajando en terreno para evaluar los daños y coordinar las ayudas destinadas a las familias afectada