Facebook-f Instagram X-twitter Youtube Tiktok Linkedin

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

Ministro de Vivienda compromete recuperación de casas afectadas por tornado en Requínoa

El ministro Iván Poduje visitó los sectores más dañados de la comuna, donde se contabilizan 92 viviendas afectadas. También comprometió buscar financiamiento para reparar un establecimiento educacional que atiende a 360 estudiantes.

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

La recuperación de las viviendas afectadas por el tornado que azotó Requínoa el lunes fue el compromiso que entregó el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, durante una visita realizada este martes a los sectores más dañados de la comuna.

De acuerdo con el balance informado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), hasta el momento se registran 92 viviendas con daños de distinta magnitud. Durante el recorrido, el ministro, acompañado por equipos técnicos de la cartera, conoció en terreno la situación de las familias y sus necesidades de reparación.

“Lo que hemos hecho es hablar con las familias, darles tranquilidad, de que esto se puede recuperar”, señaló Poduje.

El secretario de Estado explicó que las viviendas con daños significativos requerirán proyectos de reparación que podrían incluir la reposición de techumbres, cerchas, muros medianeros y ampliaciones.

Para avanzar en estas soluciones, el Minvu revisará las condiciones de los decretos habitacionales vigentes, con el objetivo de adecuar su aplicación a las características de las viviendas afectadas y agilizar la entrega de subsidios de reparación.

Buscan recursos para reparar establecimiento educacional

Durante su visita a Requínoa, el ministro también recorrió un establecimiento educacional afectado por el tornado, que atiende a 360 estudiantes y constituye un espacio relevante para la comunidad.

En ese lugar, comprometió buscar una alternativa para financiar las reparaciones, evaluando distintas vías de apoyo, entre ellas la colaboración de fundaciones y organizaciones que han participado en la recuperación de infraestructura tras otras emergencias.

Coordinación para abordar daños por el tornado

Desde temprano, los equipos del Minvu en la Región de O’Higgins, encabezados por el ministro Poduje y en coordinación con la Delegación Presidencial, participaron en el primer Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID), instancia en la que se analizaron los daños provocados por el fenómeno meteorológico.

Entre las afectaciones detectadas se encuentran voladuras de techumbres de asbesto. Según informó el ministerio, esta situación está siendo abordada de manera coordinada con el Ministerio de Salud, con el objetivo de resguardar la seguridad de las personas y definir los procedimientos correspondientes.

Anuncios

Los equipos del Minvu continuarán trabajando en terreno para evaluar los daños y coordinar las ayudas destinadas a las familias afectada

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
Como 1907 da vuelta el marcador y triunfa 3 a 1 sobre Torino
6 minutos hace
Roma se impone con autoridad a Cagliari por 4-2
11 minutos hace
Sevilla dominó a Osasuna con un 2-0 en un partido electrizante
35 minutos hace
Como 1907 da vuelta el marcador y triunfa 3 a 1 sobre Torino
6 minutos hace
Roma se impone con autoridad a Cagliari por 4-2
11 minutos hace
Anuncios
1 incendio
Incendio afectó a dos viviendas en la Villa Bicentenario de Graneros
INDH y trata de personas en la región: actuar es urgente
Anuncios
7 tornado
Vecinos de Requínoa intentan levantarse tras el paso del devastador tornado
joven fallecido
Encuentran sin vida a joven desaparecido en el tranque de Picarquín
1 vehículo estafa
Detectives de Rancagua recuperan en El Bosque vehículo con encargo vigente por estafa
Se recuperaron especies que habían sido robadas a víctimas de los antisociales
Carabineros detuvo a dos personas por robo con violencia y mantener arma de fuego artesanal en Rengo.
Anuncios
797190_0
Colo Colo vs U. Concepción: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 del campeonato chileno
797192_0
Coquimbo Unido vs U. La Calera: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 del campeonato chileno
1 robo capillla
Roban tabernáculo con hostias consagradas e instrumentos musicales en capilla de Rancagua
797175_0
U. Católica y Audax Italiano se encuentran en la fecha 24
797182_2
Universidad de Chile goleó 4-1 a Everton con triplete de Eduardo Vargas
Los violentos o los valientes
Anuncios