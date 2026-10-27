Nuevo castigo para Deportes Rengo: pierde tres puntos

Una nueva sentencia contra Deportes Rengo confirmó este martes la ANFP. La Segunda Sala del Tribunal Autónomo de Disciplina castigó al club oro y cielo con la resta de tres unidades en la liguilla del descenso, pasando de tener 17 y a 14.

La explicación del tribunal

Segunda Sala resolvió la apelación presentada por el Club Rengo S.A.D.P. respecto a una sanción previa por el pago tardío de cotizaciones previsionales.

El club argumentó fuerza mayor debido a problemas bancarios y un proceso en curso de cambio de controlador societario, solicitando la anulación de la pena o su reemplazo por una amonestación.

El tribunal determinó que la entidad deportiva no logró comprobar la existencia de impedimentos bancarios ni justificar su retraso mediante negociaciones de venta accionaria.

Asimismo, la instancia descartó que el incumplimiento pudiera reducirse a una simple advertencia, dado que la infracción consistió en un retraso en el pago efectivo y no meramente en la entrega tardía de la información.

No obstante, el tribunal acogió parcialmente el recurso al estimar que no correspondía aplicar un agravante por reincidencia, ya que el nuevo retraso ocurrió antes de que existiera una sanción ejecutoriada previa.

En consecuencia, la sentencia inicial fue confirmada parcialmente, reduciendo el castigo de seis a la pérdida de tres puntos en el torneo de la Segunda División de la temporada 2026.

Ahora, con los 14 puntos, Rengo no tiene asegurada la permanencia pues quedó solo a 6 puntos por sobre puesto de descenso, y en los cuatro partidos que le restan deberá jugarse mantener la categoría.