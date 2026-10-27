Roban tabernáculo con hostias consagradas e instrumentos musicales en capilla de Rancagua

Un robo afectó a la Capilla Nuestra Señora del Trabajo, perteneciente a la parroquia Madre de la Divina Providencia, Obra Don Guanella, ubicada en el sector Los Alpes de Rancagua. Entre las especies sustraídas se encuentra el tabernáculo que contenía hostias consagradas, además de equipos de amplificación e instrumentos musicales.

Según relató el diácono permanente Manuel Puja, integrante de la comunidad religiosa, el hecho quedó al descubierto durante la noche del domingo, cuando una persona que pasó por el lugar advirtió que la puerta de la capilla se encontraba abierta.

Al revisar las dependencias, la comunidad constató la sustracción de diversos artículos utilizados en las actividades religiosas, entre ellos el tabernáculo, equipos de amplificación, una guitarra, parlantes y bombos.

La pérdida del tabernáculo generó especial preocupación y tristeza entre los integrantes de la comunidad, debido a que en su interior se conservaban las hostias consagradas.

“Lo demás se puede recuperar, pero que se hayan robado el sagrario con las hostias consagradas es lo más triste para nosotros”, manifestó el diácono, quien lamentó que se produzcan este tipo de hechos en espacios destinados a la vida religiosa.

Puja también señaló que no es la primera vez que la capilla resulta afectada por la delincuencia. Según indicó, esta sería la tercera o cuarta ocasión en que la comunidad sufre un robo, aunque afirmó que el episodio actual ha sido el de mayor magnitud. El hecho fue denunciado a Carabineros.

Obispo de Rancagua encabezará misa de desagravio

Ante la sustracción del Santísimo Sacramento, la Diócesis de Rancagua invitó a la comunidad diocesana a unirse en oración por lo ocurrido y por quienes forman parte de la capilla afectada.

En este contexto, el obispo de Rancagua, monseñor Guillermo Vera, celebrará una misa de desagravio el miércoles 28 de octubre, a las 19:00 horas, en la Capilla Nuestra Señora del Trabajo, ubicada en calle Los Crisantemos 1476, Rancagua. La celebración se realizará junto al párroco y los fieles de la comunidad.

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Asimismo, se solicita a quienes tengan información sobre la eventual venta del copón, la custodia u otros objetos sustraídos que se comuniquen con la parroquia.

La Diócesis de Rancagua invitó a los fieles a acompañar espiritualmente a la comunidad afectada y a renovar la oración y la fe tras este lamentable hecho.