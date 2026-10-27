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Seminario AGROLOGÍSTICA 2026: Competitividad, Innovación y Capital Humano para Conectar O’Higgins con el Mundo

Con la cereza como protagonista y la presencia de empresas líderes, Inacap Sede Rancagua conectó a sus estudiantes con la realidad de la cadena agroexportadora, un sector donde la eficiencia logística resulta determinante para la competitividad de la Región de O'Higgins.

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Como el principal polo agroexportador de Chile, la Región de O’Higgins asume la compleja tarea de hacer llegar la cereza —su producto estrella— a mercados ubicados a más de 18.000 kilómetros de distancia, asegurando tiempos récord y los más altos estándares de calidad. Cumplir este objetivo requiere una cadena logística de alta precisión, una disciplina que hoy trasciende la mera gestión operativa para posicionarse como un factor estratégico determinante en la competitividad e innovación de la agroindustria regional.

Frente a este escenario, el seminario conectó a la academia con el sector productivo para abordar de manera integral los retos en materia de tecnología, operaciones y capital humano que exige la cadena agroexportadora internacional. La jornada tomó como referente la trayectoria y experiencia práctica de dos destacadas empresas locales, brindando a las y los estudiantes una visión directa sobre las dinámicas reales, los estándares y las competencias que hoy demanda el mercado:

Garcés Fruit: Representada por Marco Antonio Muñoz Arenas, jefe de Logística Exportadora, quien impartió la charla «Logística de Exportación Frutícola: Desafíos, Experiencias y Aprendizajes desde Garcés Fruit». Durante la exposición, abordó los aspectos clave de la cadena de exportación de fruta fresca, tales como la planificación, el mantenimiento de la cadena de frío, la trazabilidad, la coordinación con puertos y navieras, y el cumplimiento de exigencias en los mercados internacionales.

Ranco Cherries: Presente a través de Diego Sáenz, Subgerente de Operaciones, con la ponencia «AGROLOGÍSTICA: Competitividad, Innovación y Capital Humano para Conectar O’Higgins con el Mundo». Su presentación se centró en la operativa de una planta de proceso de cerezas durante la temporada alta, destacando factores como la capacidad instalada, la tecnología de selección, la productividad y los despachos vía marítima y aérea en ventanas de mercado altamente acotadas.

Respecto al impacto de la actividad, Max Rivas, director de carrera de Construcción y Logística, destacó:“En el Área Logística creemos en vincular el aprendizaje técnico con la realidad productiva de nuestra región. Traer la industria a nuestra sede a través de este seminario y, acto seguido, trasladar a varios de nuestros estudiantes a las plantas para vivir la experiencia en terreno, es lo que le da un valor diferenciador y real a su formación profesional, por lo que estamos muy contentos con el desarrollo de esta jornada.»

La jornada concluyó con un conversatorio entre los expositores y los alumnos, enfocado en las competencias que el mercado actual exige a los técnicos e ingenieros en logística. Posteriormente, un grupo de estudiantes realizó una visita a terreno para observar de primera mano los procesos descritos durante las charlas.

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Sobre esta vivencia práctica, Elizabeth Carrasco, docente el área de Logística, señaló: “Estamos muy contentos con lo que vivieron nuestros estudiantes. En la mañana escucharon de primera fuente a profesionales de Garcés Fruit y Ranco Cherries y luego vieron en terreno cómo esa logística funciona en la práctica, desde el proceso de la fruta hasta su despacho al mundo. Pocas veces la sala de clases y la industria se conectan de una forma tan directa. Esta experiencia les permitió dimensionar el rol estratégico que tendrán como futuros profesionales en el desarrollo agroexportador de nuestra región”.

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