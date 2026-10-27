Vecinos de Requínoa intentan levantarse tras el paso del devastador tornado

El día después del tornado que afectó a la comuna de Requínoa mostró lo devastador que fue para más de noventa domicilios de la Villa Jardín, uno de los sectores más afectados por el fenómeno climático. Voladura de techumbres, postes caídos, interrupción del suministro eléctrico, acumulación de escombros, era parte del panorama que se apreciaba ya con la luz del día martes, sumado a la incredulidad de quienes nunca pensaron estar en medio de un tornado. Panorama similar ocurría en el Colegio Tricahue, donde la comunidad educativa levantaba los escombros que dejó el fenómeno.

Carabineros, personal del Ejército, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, equipos municipales, del gobierno regional, entre otros, fueron parte de quienes llegaron a la comuna. La misión sólo una, retirar escombros y comenzar a trabajar en la ayuda que recibirán los afectados.

En el lugar quisimos conocer el testimonio de quienes vivieron esta experiencia, coincidiendo todos que el no haber heridos de gravedad fue un verdadero milagro, teniendo en consideración la magnitud del tornado.

Mientras los equipos de emergencia y las autoridades realizaban labores de apoyo y evaluación de los daños, las familias afectadas relataban los difíciles momentos que les tocó vivir, valorando la colaboración recibida de vecinos y voluntarios.

Una de las afectadas fue Cristina Calderón, de 84 años, quien perdió prácticamente toda la techumbre de su vivienda producto de la fuerza del viento, recordó que se “voló todo el techo, las tejas, todo. Fue un pánico muy grande”, relató, recordando la angustia que sintió durante la emergencia.

Destacó la solidaridad de la comunidad, señalando que los vecinos se organizaron para ayudarse mutuamente, considerando que varias viviendas del sector resultaron dañadas. Sin embargo, también manifestó su preocupación por las necesidades que puedan surgir durante los próximos días. “Si nos faltan cosas, que nos sigan cooperando, porque yo soy una persona de 84 años y vivo de mi pensión”, expresó, haciendo un llamado a las autoridades para que el apoyo continúe llegando a las familias afectadas.

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Su testimonio también lo entregó Ramón Palacios Campos, quien aseguró que, pese a haber vivido dos terremotos, la experiencia del tornado fue incluso más impactante. “Yo he vivido dos terremotos y prefiero los terremotos. Esto fue superior, muy superior”, afirmó.

El vecino se encontraba en un quincho ubicado a unos 20 metros de su vivienda cuando comenzó el fenómeno. Según recordó, la fuerza del viento se manifestó repentinamente, con una intensidad que le impidió regresar a su casa. “Fue como un bombazo. No fue gradual. Intenté arrancar del quincho hacia la casa y no pude, porque los sillones y las carretillas que estaban a mi lado los aspiraba, literalmente se los llevaba”, relató.

Ante la fuerza del viento, decidió lanzarse al suelo, pero la estructura del quincho colapsó y cayó sobre él, mientras algunos árboles también se desplomaban sobre la construcción. Pese a la violencia de lo ocurrido, Palacios logró salir sin consecuencias de gravedad y destacó que lo más importante es que su familia y sus vecinos se encuentran bien.

Durante la noche, junto a familiares y vecinos, improvisó una cubierta para proteger su vivienda, que quedó sin techo. Sin embargo, explicó que esta solución es provisoria y que será necesario retirarla para reconstruir la techumbre. “Lo importante es que la familia está bien, los vecinos también. No hay nadie fallecido ni con heridas graves, y eso ya es suficiente”, manifestó.

Viviendas dañadas y labores de reconstrucción

Otros residentes del sector también describieron los daños que dejó el fenómeno meteorológico. Cristina Sandoval recordó que inicialmente pensó que se trataba de un temporal debido a la lluvia, sin imaginar que estaba enfrentando un tornado. “Nunca lo había vivido. Se salió casi todo el techo, el cobertizo, arrancó árboles y cayó madera de todos lados aquí en la casa”, relató.

La vecina indicó que durante la jornada recibió la visita de equipos que realizaron un catastro de los daños, además de la presencia de Carabineros y Bomberos. También señaló la entrega de un kit con materiales para comenzar las reparaciones.

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Mirasol Gaona, quien se encontraba junto a su madre cuando ocurrió la emergencia, describió el episodio como una experiencia dolorosa y aterradora. Explicó que su familia mantiene un vínculo de toda la vida con el sector y que nunca imaginaron enfrentar un fenómeno de estas características. “Fue doloroso. El ruido fue devastador y pasaron volando muchas cosas. En un principio pensamos que podía ser algo muy grave”, recordó.

Gaona señaló que durante el paso del tornado se escuchaban objetos impactando contra las viviendas y que la fuerza del viento aumentó a medida que avanzaba por el sector, dejando importantes daños entre los residentes de Villa Jardín.

También destacó que durante la jornada aumentó la llegada de personas dispuestas a colaborar. Sin embargo, hizo un llamado a continuar apoyando a quienes trabajan en las labores de limpieza y recuperación.

Junto a una vecina, se organizaron para entregar desayunos a los voluntarios y trabajadores que permanecían en el lugar. Pese a ello, advirtió que los recursos comenzaron a escasear, especialmente el agua para mantener hidratadas a las personas que colaboran en terreno. “Estamos regalando desayuno, pero ya nos falta agüita para los trabajadores, para hidratarlos. Se lo agradecería a quienes puedan cooperar”, señaló.

“Nunca pensé que iba a llegar algo así aquí”

El recuerdo de Luis Caroca refleja el temor que vivieron los vecinos de Requínoa durante el paso del tornado. Relató que, al advertir el aumento del viento, salió de su vivienda, momento en que fue sorprendido por la fuerza. “Yo salgo y llegó el tornado. Me tiró de cabeza adentro de la casa”, recordó.

El vecino señaló que nunca imaginó que un fenómeno de estas características pudiera ocurrir en el lugar donde vive, pese a que seguía diariamente las noticias sobre este tipo de emergencias. “Todos los días veía las noticias, pero nunca pensé que iba a llegar algo así aquí”, expresó.

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Respecto de los daños, explicó que el viento le arrancó las planchas de zinc del techo, por lo que espera recibir ayuda para reparar su vivienda. “Le doy gracias a Dios porque nosotros estamos bien. Estamos muy asustados. Yo estoy medio complicado del corazón, pero no le puedo pedir otra cosa a Dios. Mi señora, mi hijo y yo estamos bien, solamente fue el susto”, señaló.

Carabineros mantiene servicios preventivos

Desde Carabineros informaron que, tras tomar conocimiento de la emergencia alrededor de las 17:30 horas del lunes, se desplegaron servicios en el sector afectado para apoyar a las familias y resguardar sus bienes.

Según explicó el general de Carabineros, jefe de Zona O’Higgins, Guillermo Bohle Guichacoi, una de las principales preocupaciones de los residentes era la seguridad de sus viviendas y pertenencias, considerando los daños que dejaron expuestos los inmuebles.

Por esta razón, el personal policial permaneció durante la noche y continuó desplegado en coordinación con las autoridades regionales, apoyando las labores de seguridad mientras avanzan los trabajos para recuperar los servicios y reparar las viviendas. Indicó que entre las prioridades se encuentra la reposición del alumbrado público y la recuperación de los inmuebles afectados, de manera que las familias puedan avanzar en la reconstrucción con mayor tranquilidad.

Asimismo, hizo un llamado a los vecinos a evitar desplazamientos innecesarios mientras continúan los trabajos de emergencia. “Si no tienen ninguna necesidad urgente de salir de sus domicilios, que no lo hagan, porque eso nos va a permitir mantener las vías despejadas. Están ingresando ayudas permanentemente y, mientras más despejadas estén las vías, mayor será el avance y más rápido el ingreso de los recursos para reponer sus viviendas”, señaló.

Ejército apoyó labores de despeje

El comandante de la Brigada de Ejército y autoridad militar de la Región de O’Higgins, general Milko Marinkovic Vásquez, explicó que el personal militar fue alertado desde el inicio de la emergencia y se preparó para colaborar con los organismos desplegados en terreno.

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Según detalló, durante la jornada anterior y parte importante de la noche, los efectivos trabajaron en el despeje de calles y el retiro de escombros, debido a que la gran cantidad de material desprendido dificultaba el tránsito de vehículos de emergencia y de aquellos que transportaban ayuda.

El general destacó el trabajo coordinado con Carabineros, Bomberos, personal municipal y los propios vecinos, con el objetivo de recuperar progresivamente la normalidad en los sectores afectados.

Durante la atención de la emergencia también se realizaron inspecciones para evaluar los daños en las viviendas y determinar las medidas necesarias para su recuperación.

En uno de los sectores afectados, las autoridades constataron daños en techumbres, corredores y otras estructuras exteriores. Pese a la magnitud de los destrozos, se indicó que algunas de las casas mantienen sus estructuras principales sin daños que comprometan su estabilidad.

Ministro Poduje

En su recorrido, el ministro, Iván Poduje, señaló que uno de los puntos prioritarios es el retiro de materiales con asbesto presentes entre los restos de las techumbres. Debido a los riesgos que implica su manipulación, esta labor deberá ser ejecutada por personal o empresas especializadas, por lo que se advirtió a los vecinos que no deben retirarlos por cuenta propia.

En paralelo, se informó que se coordinaría la entrega de materiales para instalar cubiertas provisorias, con el propósito de proteger las viviendas ante las lluvias, mientras se desarrollan las soluciones definitivas.

La autoridad agregó que la recuperación de las casas contempla la reposición de los techos y la reparación de los elementos dañados, mediante un proyecto de recuperación habitacional asociado al programa DS27 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

También se refirió a la preocupación por la afectación emocional de los residentes, especialmente de las personas mayores, quienes enfrentaron momentos de temor e incertidumbre durante el paso del tornado.

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Durante el recorrido, el secretario de Estado, acompañado por la delegada presidencial, Susana Pinto, el seremi de Vivienda y Urbanismo, Christian Villegas y la directora (s) de Serviu O’Higgins, Daniela Soto, constató los daños y conversó con las familias sobre sus necesidades de reparación. “Lo que hemos hecho es hablar con las familias, darles tranquilidad, de que esto se puede recuperar”, señaló el ministro, quien explicó que las viviendas con daños significativos requerirán proyectos de reparación, incluyendo la reposición de techumbres, cerchas, muros medianeros y ampliaciones.

Para concretar estas soluciones, el Minvu revisará las condiciones de los decretos habitacionales vigentes, con el objetivo de adecuar su aplicación a las características de las viviendas afectadas y agilizar la entrega de los subsidios de reparación.