100 viviendas afectadas por tornado contabiliza el nuevo catastro en Requínoa

El catastro de viviendas afectadas por el tornado en Requínoa continúa aumentando. El alcalde de la comuna, Waldo Valdivia, informó que la cifra se acerca a las 100 casas, principalmente por daños en las techumbres, mientras los equipos de emergencia mantienen su despliegue para atender a las familias damnificadas.

La nueva cifra representa un aumento respecto de las 92 viviendas contabilizadas inicialmente. Según explicó el jefe comunal, los daños se distribuyen en distintos sectores, entre ellos Villa Jardín, uno de los puntos de mayor impacto del fenómeno, además de Santa Amalia, Pichiguao, Los Canelos y parte del sector El Esfuerzo.

Valdivia señaló que los equipos municipales continúan trabajando en terreno para responder a los requerimientos de los vecinos y avanzar en las labores de apoyo. Sin embargo, reconoció que la cantidad de solicitudes ha dificultado llegar con la misma rapidez a todos los sectores afectados.

En este contexto, el alcalde agradeció la colaboración de las municipalidades de Rancagua y Olivar, que aportaron equipamiento, maquinaria y camiones para apoyar los trabajos. También destacó la labor del Ejército, Bomberos, Carabineros, dirigentes vecinales y vecinos que se han sumado voluntariamente a las tareas de ayuda.

Suministro eléctrico normalizado

La reposición del suministro eléctrico ya fue completada, según informó CGE. La empresa comunicó que a las 18:45 horas del martes 27 de octubre finalizaron los trabajos de reparación y se normalizó el servicio para los clientes de Requínoa afectados por el tornado.

La emergencia dejó inicialmente a 8.076 clientes sin electricidad y provocó daños en 30 postes y más de dos kilómetros de redes de media y baja tensión, además de afectaciones en estructuras y empalmes domiciliarios.

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Para enfrentar la contingencia, CGE desplegó más de 100 brigadas y 280 personas, quienes trabajaron durante la noche y la jornada del martes para reparar la infraestructura dañada. Mientras avanzaban las labores, se instalaron dos generadores para abastecer parte de Villa Jardín y el sector Los Perales.

La compañía también informó que entregó atención prioritaria a 26 clientes electrodependientes mediante el abastecimiento de combustible y que dispuso una oficina móvil en Villa Jardín para atender las consultas de los vecinos.

Colegio Tricahue y continuidad de las clases

En el ámbito educacional, el alcalde informó que en el Colegio Tricahue se desarrollan labores de retiro de escombros y que se evalúan alternativas para dar continuidad a las actividades académicas, procurando evitar la interrupción de las clases.

La recuperación del establecimiento forma parte de las necesidades que dejó la emergencia en la comuna, junto con las reparaciones que requieren las viviendas afectadas.

Finalmente, Valdivia llamó a los vecinos a mantener la confianza en el trabajo de los equipos municipales y las distintas instituciones que participan en la respuesta a la emergencia. Asimismo, manifestó su esperanza de que la comuna pueda superar prontamente esta compleja situación y avanzar en la recuperación de los sectores afectados.