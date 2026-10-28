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Carabineros detiene a un hombre acusado de abuso sexual en Lo Miranda

El individuo fue reconocido por la víctima y mantenía una orden de aprehensión vigente por el mismo delito.

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Carabineros del Retén Lo Miranda detuvo a un sujeto acusado de cometer de abuso sexual contra una mujer que transitaba por avenida Pedro Aguirre Cerda, en el sector de Lo Miranda, comuna de Doñihue.

Según los antecedentes recabados, la víctima habría sido seguida por un individuo desconocido, quien realizó una tocación sin su consentimiento. Ante esta situación, la mujer solicitó ayuda a vecinos del sector, quienes alertaron a Carabineros.

Tras concurrir al lugar, los funcionarios policiales recopilaron las características físicas y otros antecedentes proporcionados por la afectada, iniciando un patrullaje para ubicar al presunto responsable.

Las diligencias permitieron localizar a un sujeto que coincidía con la descripción entregada por la víctima, en la ruta H-30, sector El Chaco. Durante la fiscalización y revisión de sus pertenencias, los uniformados encontraron una máscara que coincidía con las características descritas.

El individuo fue trasladado hasta el cuartel policial, donde al descender del vehículo  policial fue reconocido por la víctima.

Se informó que el sujeto mantenía una orden de aprehensión vigente por el mismo delito.

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