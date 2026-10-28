CGE normalizó el suministro eléctrico en Requínoa tras el paso del tornado

CGE informó que a las 18:45 horas del martes 27 de octubre finalizó los trabajos de reparación y normalizó el suministro eléctrico para los clientes de Requínoa afectados por el tornado que azotó la comuna el lunes, con vientos de hasta 220 km/h.

La emergencia dejó inicialmente a 8.076 clientes sin electricidad, debido a los daños y la destrucción de 30 postes y más de dos kilómetros de redes de media y baja tensión, además de afectaciones en estructuras y empalmes domiciliarios.

Según la empresa, durante la contingencia se desplegaron más de 100 brigadas y 280 personas, que trabajaron durante la noche y la jornada del martes para reparar la infraestructura dañada. También se instalaron dos generadores para abastecer parte de villa Jardín y el sector Los Perales mientras avanzaban las reparaciones.

CGE agregó que entregó atención prioritaria a 26 clientes electrodependientes mediante abastecimiento de combustible y dispuso una oficina móvil en villa Jardín para atender a los vecinos.