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Chimbarongo aguarda por la liguilla y disputa amistoso contra Colchagua

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Mientras aguarda por su rival para el cruce donde espera mantener la categoría, el conjunto de Chimbarongo FC jugó este miércoles un partido amistoso de preparación contra Colchagua CD.

En el estadio municipal de San Fernando, el equipo que dirige Fred Gayoso realizó fútbol contra el cuadro de la herradura igualando 3-3.

El apronte es significativo para los canasteros que esperan rival para los cruciales encuentros que esperan sean positivos y les permitan quedarse una temporada más en la Tercera A.

En tanto, los sanfernandinos, que están en el grupo que busca ascender a Primera B, enfrentará el domingo a las 16 horas a Trasandino de Los Andes, duelo clave para seguir en la lucha por alcanzar los primeros puestos de esta competencia profesional.

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