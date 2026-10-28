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Cobreloa vs D. Puerto Montt: previa, horario y cómo llegan para la fecha 30 del campeonato 2026

Todo lo que tienes que saber en la previa de Cobreloa vs D. Puerto Montt. El duelo, a disputarse en la Madriguera el sábado 31 de octubre, comenzará a las 17:30 horas.

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Cobreloa recibe el próximo sábado 31 de octubre a D. Puerto Montt por la fecha 30 del campeonato 2026, a partir de las 17:30 horas en la Madriguera.

Así llegan Cobreloa y D. Puerto Montt

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Cobreloa en partidos del campeonato 2026

Cobreloa sacó un triunfo frente a Rangers, con un marcador 1-0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 3 partidos ganados y 1 perdido, con una cifra de 3 goles en contra y registró 10 a favor.

Últimos resultados de D. Puerto Montt en partidos del campeonato 2026

D. Puerto Montt llega con los ánimos arriba luego de vencer 3-1 a U. San Felipe. Ha empatado 1 de sus últimos partidos y perdido 3. En esos cotejos, contó un total de 3 goles y le han anotado 7 en su arco.

En los últimos 5 encuentros registrados en el historial, se evidencia al equipo local con 2 triunfos y 3 partidos igualados ante el visitante. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 6 de junio, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y terminaron igualando en 1.

El local está puntero con 54 puntos (15 PG – 9 PE – 5 PP), mientras que el visitante llegó a 38 unidades y se coloca en el décimo primer lugar en el torneo (11 PG – 5 PE – 13 PP).

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Cobreloa 54 29 15 9 5 22
2 San Luis 54 29 15 9 5 14
3 Santiago Wanderers 50 29 14 8 7 16
4 D. Antofagasta 48 29 13 9 7 25
11 D. Puerto Montt 38 29 11 5 13 -7
Horario Cobreloa y D. Puerto Montt, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:30 horas
  • Colombia y Perú: 15:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:30 horas
  • Venezuela: 16:30 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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