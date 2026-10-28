Colegio Inglés Saint John celebró su aniversario 42 con gala artística en Teatro Regional

Fotos: Marco Lara

El pasado viernes el Colegio Inglés Saint John de Rancagua celebró con todo su aniversario número 42 con una gran gala artística realizada en el Teatro Regional Lucho Gatica.

En este encuentro colmado de talento participaron las academias artísticas del establecimiento que presentaron lo mejor de sí frente a un teatro colmado de invitados, directivos, profesores, estudiantes y por su puesto padres y apoderados.

En sus palabras de bienvenida, la rectora del colegio, Ana María Garrido Rivera, resaltó el valor que tiene sobre la enseñanza el desarrollo artístico de cada uno de estos estudiantes, y en la forma que les permite crecer como ser humano. “Nuestro proyecto educativo otorga un lugar privilegiado a la música, danza, las artes, ciencias y al deporte. A través de estas experiencias nuestros estudiantes descubren nuevas capacidades y fortalecen su autoestima”, indicó.

La rectora del colegio, Ana María Garrido.

En su discurso, resaltó el legado de la fundadora, la destacada profesora normalista Irma Rivera Peña: “Nos legó una forma de comprender al ser humano, una profunda confianza en la educación y la convicción de que cada niño merece la oportunidad de desarrollar plenamente sus capacidades. Su legado continúa presente en nuestras aulas, en nuestros profesores, en las familias que confían en nosotros y, especialmente, en cada uno de nuestros estudiantes. Hoy miramos el camino recorrido con gratitud, pero también miramos el futuro con renovada esperanza. Sabemos que vendrán nuevos desafíos y que la educación deberá continuar renovándose. Pero hay algo que no cambiará jamás: nuestra convicción de que educar es creer en el ser humano y en su infinita capacidad de crecer, de superarse y de hacer el bien”.

Continuando con el programa, sobre el escenario demostraron su talento y horas de dedicación la Academia de Ballet a cargo de la profesora Karolina Laborde Inostroza y las asistentes Laura Mena Loyola y Patricia Bustamante Guerrero; la Academia de Conjunto Instrumental, del profesor Carlos Urra Hormazábal; la Academia de Team Dance con el profesor: Jesús Donoso Pérez; la Academia de Folclore a cargo de la profesora Daniela Fuentes Faúndez y su asistente Solange Guajardo Herrera, y la Academia de Conjunto Coral, formada por alumnos y apoderados liderada por el profesor Javier Sánchez Castro.

Asimismo, la velada incluyó una merecida premiación a los alumnos de los Cuartos Medios del colegio ensalzando sus trayectorias en las academias artísticas y culturales durante su permanencia escolar. A cada uno de ellos se les agradeció por su destacado compromiso y participación en el área artística.