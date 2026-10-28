Facebook-f X-twitter Instagram Youtube Tiktok
Facebook X-twitter Instagram

Coletazo tras la desafiliación de San Marcos: suspendida última fecha de la B

En Santa Cruz el cuadro local debía recibir a Rangers, pero el lance tendrá que esperar por la nueva programación.

Comparte esta noticia

Anuncios

La desafiliación de San Marcos de Arica tras fallo de primera sala del Tribunal de Disciplina generó un terremoto en la Primera B a solo horas de jugarse la última fecha del campeonato. El título y el descenso se disputaban en cancha, pero las implicancias de la sanción -con resta de puntos o no- podría modificar gran parte de la actual tabla de posiciones.

En ese sentido, en una determinación exclusiva del directorio de la ANFP, se suspendió la fecha. “La decisión se adoptó en consideración al veredicto emitido el 27 de octubre por la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP, que —por seis votos contra uno— acogió la denuncia interpuesta por el Directorio, a la que se sumaron tres clubes, e impuso al club San Marcos de Arica la sanción de desafiliación”, comentaron desde el organismo.

Es más, agregan que “las implicancias de dicho fallo de primera instancia, cuya sentencia fundada aún no ha sido notificada a las partes, impiden determinar con certeza un equipo campeón en el caso de que ello ocurra de acuerdo con los resultados de la última fecha del torneo”.

Junto con lo anterior, desde Quilín señalan que “por esta razón, y con el objeto de resguardar la integridad y la transparencia de la competencia, el Directorio estimó necesario suspender la jornada, con la sola excepción del partido entre Curicó Unido y Deportes Temuco, el que se disputará tal como está programado el viernes 30 de octubre”.

Santa Cruz debía enfrentar a Rangers este sábado a las 12.30 horas.

Santa Cruz y Rangers definían mucho

Con la actual tabla de posiciones, Santa Cruz debía sumar un punto para zafar de todo riesgo de descenso ante el colista Rangers, pero con el nuevo escenario todo podría cambiar.

Si se aplicasen las bases, el cuadro unionista quedaría salvado de todo ya que se le sumarían cinco puntos, y el colista pasaría a ser San Marcos.

De todos modos, habrá que esperar la resolución completa de primera sala para conocer qué ocurrirá con el último capítulo del ascenso 2026.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
Hat-trick de Samuel Mbangula guía triunfo 4-2 de Bologna ante Milan
25 minutos hace
Inter domina y gana con un sólido 2-0 a Venezia
25 minutos hace
Parma no pudo con Udinese y empataron sin goles
26 minutos hace
Hat-trick de Samuel Mbangula guía triunfo 4-2 de Bologna ante Milan
25 minutos hace
Inter domina y gana con un sólido 2-0 a Venezia
25 minutos hace
Anuncios
GRILLITO 5
Entre cuecas y aplausos fue despedido Miguel Gutiérrez
chimbarongo colchagua
Chimbarongo aguarda por la liguilla y disputa amistoso contra Colchagua
Anuncios
1 tornado
100 viviendas afectadas por tornado contabiliza el nuevo catastro en Requínoa
liceo-oscar-castro-1024x682
Desprendimiento de cielorraso en el Liceo Óscar Castro Zúñiga reabre el debate sobre estado de su infraestructura
Tomás Peñaloza.JPG
Tomás Peñaloza hace historia y bate récord en el Interescolar de Atletismo Soprole 2026
premiacion deportes 1
Reconocen histórica actuación de deportistas de O’Higgins en los Juegos Deportivos Escolares 2026
Anuncios
10. Kubernetes alcanza un
Kubernetes alcanza un 82% de adopción en producción entre usuarios de contenedores y cambia la gestión del cloud empresarial
presidente isrrael
El presidente de Israel pide «mente abierta» para pactar un Gobierno y evitar una repetición electoral
choque de trenes en toledo
Líderes europeos se solidarizan con España tras el «terrible drama ferroviario» registrado en Toledo
bolsonaro
Flávio Bolsonaro llega a EEUU tras abandonar Brasil después de su derrota electoral ante Lula
798324_0
Curicó Unido y Deportes Temuco se miden por la fecha 30
797190_0
Colo Colo enfrenta a U. Concepción buscando seguir en la cima de la tabla
Anuncios
1 SAINT JOHN
Colegio Inglés Saint John celebró su aniversario 42 con gala artística en Teatro Regional
797175_0
U. Católica y Audax Italiano se encuentran en la fecha 24
Iglesia Parroquial de Rancagua se transformó en Catedral: 1926
horoscopo
HORÓSCOPO DEL MIÉRCOLES 28 DE OCTUBRE
Anuncios
7 tornado
Vecinos de Requínoa intentan levantarse tras el paso del devastador tornado
18 tornado
Ministro de Vivienda compromete recuperación de casas afectadas por tornado en Requínoa
joven fallecido
Encuentran sin vida a joven desaparecido en el tranque de Picarquín
1 vehículo estafa
Detectives de Rancagua recuperan en El Bosque vehículo con encargo vigente por estafa
Se recuperaron especies que habían sido robadas a víctimas de los antisociales
Carabineros detuvo a dos personas por robo con violencia y mantener arma de fuego artesanal en Rengo.
ACUPACAR 2
ACUPACAR celebra 20 años de compromiso con las tradiciones folclóricas en Rancagua
rengo morning 1
Nuevo castigo para Deportes Rengo: pierde tres puntos
alergicos estornudos
Guía para una conducción sin alergias: cómo transformar el vehículo en un espacio protegido