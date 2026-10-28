Coletazo tras la desafiliación de San Marcos: suspendida última fecha de la B

La desafiliación de San Marcos de Arica tras fallo de primera sala del Tribunal de Disciplina generó un terremoto en la Primera B a solo horas de jugarse la última fecha del campeonato. El título y el descenso se disputaban en cancha, pero las implicancias de la sanción -con resta de puntos o no- podría modificar gran parte de la actual tabla de posiciones.

En ese sentido, en una determinación exclusiva del directorio de la ANFP, se suspendió la fecha. “La decisión se adoptó en consideración al veredicto emitido el 27 de octubre por la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP, que —por seis votos contra uno— acogió la denuncia interpuesta por el Directorio, a la que se sumaron tres clubes, e impuso al club San Marcos de Arica la sanción de desafiliación”, comentaron desde el organismo.

Es más, agregan que “las implicancias de dicho fallo de primera instancia, cuya sentencia fundada aún no ha sido notificada a las partes, impiden determinar con certeza un equipo campeón en el caso de que ello ocurra de acuerdo con los resultados de la última fecha del torneo”.

Junto con lo anterior, desde Quilín señalan que “por esta razón, y con el objeto de resguardar la integridad y la transparencia de la competencia, el Directorio estimó necesario suspender la jornada, con la sola excepción del partido entre Curicó Unido y Deportes Temuco, el que se disputará tal como está programado el viernes 30 de octubre”.

Santa Cruz debía enfrentar a Rangers este sábado a las 12.30 horas.

Santa Cruz y Rangers definían mucho

Con la actual tabla de posiciones, Santa Cruz debía sumar un punto para zafar de todo riesgo de descenso ante el colista Rangers, pero con el nuevo escenario todo podría cambiar.

Si se aplicasen las bases, el cuadro unionista quedaría salvado de todo ya que se le sumarían cinco puntos, y el colista pasaría a ser San Marcos.

De todos modos, habrá que esperar la resolución completa de primera sala para conocer qué ocurrirá con el último capítulo del ascenso 2026.