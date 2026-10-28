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Curicó Unido y Deportes Temuco se miden por la fecha 30

Palpitamos la previa del choque entre Curicó Unido y Deportes Temuco. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

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El cotejo entre Curicó Unido y Deportes Temuco, por la fecha 30 del campeonato 2026, se jugará el próximo viernes 30 de octubre, a partir de las 21:15 horas, en el estadio Bicentenario La Granja.

Así llegan Curicó Unido y Deportes Temuco

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Curicó Unido en partidos del campeonato 2026

Curicó Unido quiere recuperar tras sufrir una derrota contra D. Antofagasta por un resultado de 0 a 4. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 victoria, 1 empate y 2 partidos perdidos, con 4 goles marcados y con 11 en su arco.

Últimos resultados de Deportes Temuco en partidos del campeonato 2026

Deportes Temuco viene de caer derrotado 1 a 2 ante San Marcos. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 1 juego perdido,2 empatados y solo 1 triunfo. Marcó 6 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 7 ocasiones.

De los últimos 5 cotejos entre ambos en este torneo, el local ganó 1 y 4 fueron empates. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 8 de junio, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y fue Curicó Unido quien ganó 0 a 1.

El local está en el décimo tercer puesto y alcanzó 31 puntos (7 PG – 10 PE – 12 PP), mientras que el visitante ha logrado 36 unidades y está en el décimo segundo lugar en el campeonato (9 PG – 9 PE – 11 PP).

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Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Cobreloa 54 29 15 9 5 22
2 San Luis 54 29 15 9 5 14
3 Santiago Wanderers 50 29 14 8 7 16
12 Deportes Temuco 36 29 9 9 11 4
13 Curicó Unido 31 29 7 10 12 -20
Horario Curicó Unido y Deportes Temuco, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:15 horas
  • Colombia y Perú: 19:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:15 horas
  • Venezuela: 20:15 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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