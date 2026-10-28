Dep. Santa Cruz vs Rangers: previa, horario y cómo llegan para la fecha 30 del campeonato 2026

El próximo sábado 31 de octubre, a partir de las 12:30 horas, Rangers enfrenta a Dep. Santa Cruz en el estadio Municipal Joaquín Muñoz García, por el duelo correspondiente a la fecha 30 del campeonato 2026.

Así llegan Dep. Santa Cruz y Rangers

Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.

Últimos resultados de Dep. Santa Cruz en partidos del campeonato 2026

Dep. Santa Cruz viene de empatar ante D. Copiapó por 1-1. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 2 empates y 2 derrotas, con 5 goles marcados y 3 en el arco rival.

Últimos resultados de Rangers en partidos del campeonato 2026

Rangers llega a este encuentro tras perder 0 a 1 ante Cobreloa. En los últimos enfrentamientos, tuvo 1 victoria y ha perdido en 3 ocasiones. Con 6 goles a favor, ha recibido 9 en contra.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 6 de junio, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y Dep. Santa Cruz se quedó con la victoria por 0 a 1.

El anfitrión está en el décimo cuarto puesto con 24 puntos (4 PG – 12 PE – 13 PP), mientras que la visita acumula 21 unidades y se ubica en décimo sexto lugar en el campeonato (5 PG – 6 PE – 18 PP).

Anuncios

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Cobreloa 54 29 15 9 5 22 2 San Luis 54 29 15 9 5 14 3 Santiago Wanderers 50 29 14 8 7 16 14 Dep. Santa Cruz 24 29 4 12 13 -14 16 Rangers 21 29 5 6 18 -19

Horario Dep. Santa Cruz y Rangers, según país

Argentina y Chile (Santiago): 12:30 horas

Colombia y Perú: 10:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:30 horas

Venezuela: 11:30 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.