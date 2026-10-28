Facebook-f X-twitter Instagram Youtube Tiktok
Facebook X-twitter Instagram

Desafiliación de San Marcos salvaría del peligro de descenso a Santa Cruz

Pese a que el viernes se conocerá la totalidad del fallo en contra del “Santo”, el cuadro unionista sería beneficiado al igual que San Felipe y Rangers. Eso sí, la última fecha igual se juega.

Comparte esta noticia

Anuncios

El escritoriazo llegó. La primera sala del Tribunal Autónomo de Disciplina votó por 6-1 la sanción de desafiliar a San Marcos de Arica por problemas administrativos.

La medida, que de acuerdo a las bases de la categoría implica que el cuadro nortino pierda sus partidos por 0-3, salpicaría positivamente a Deportes Santa Cruz que, a una fecha del término del torneo, sigue -por tabla- con riesgo de descender a la Segunda División.

Si bien es cierto, en las últimas horas hay una serie de interpretaciones a las bases de la competencia, lo claro es que el viernes se conocerá la argumentación de los jueces para sacar al “Santo” del profesionalismo.

Pero, como la sanción es apelable, de momento la clasificación no varía y en la última jornada de la competencia el equipo que dirige Dalcio Giovagnoli no debe perder para asegurar en cancha su continuidad. De lo contrario, si cae ante Rangers -y dependiendo de lo que ocurra en el duelo entre San Felipe y Unión Española- podría perder directamente la categoría (si caer por más de 3 goles y San Felipe gana) o bien jugar un partido extra (contra San Felipe o Rangers) para dirimir al equipo que descenderá deportivamente.

Ahora bien, y efectivamente San Marcos es eliminado, ese será el equipo que ocupe el último lugar de la tabla salvando por escritorio a Santa Cruz, San Felipe y Rangers.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
EN VIVO: Monza y Napoli están jugando por la fecha 9 : 0-0
1 minuto hace
EN VIVO: Genoa y Juventus, sin goles en el duelo de la fecha 9
3 minutos hace
Hat-trick de Samuel Mbangula guía triunfo 4-2 de Bologna ante Milan
25 minutos hace
EN VIVO: Monza y Napoli están jugando por la fecha 9 : 0-0
1 minuto hace
EN VIVO: Genoa y Juventus, sin goles en el duelo de la fecha 9
3 minutos hace
Anuncios
GRILLITO 5
Entre cuecas y aplausos fue despedido Miguel Gutiérrez
chimbarongo colchagua
Chimbarongo aguarda por la liguilla y disputa amistoso contra Colchagua
Anuncios
santacruz
Coletazo tras la desafiliación de San Marcos: suspendida última fecha de la B
1 tornado
100 viviendas afectadas por tornado contabiliza el nuevo catastro en Requínoa
liceo-oscar-castro-1024x682
Desprendimiento de cielorraso en el Liceo Óscar Castro Zúñiga reabre el debate sobre estado de su infraestructura
Tomás Peñaloza.JPG
Tomás Peñaloza hace historia y bate récord en el Interescolar de Atletismo Soprole 2026
Anuncios
10. Kubernetes alcanza un
Kubernetes alcanza un 82% de adopción en producción entre usuarios de contenedores y cambia la gestión del cloud empresarial
presidente isrrael
El presidente de Israel pide «mente abierta» para pactar un Gobierno y evitar una repetición electoral
choque de trenes en toledo
Líderes europeos se solidarizan con España tras el «terrible drama ferroviario» registrado en Toledo
bolsonaro
Flávio Bolsonaro llega a EEUU tras abandonar Brasil después de su derrota electoral ante Lula
798324_0
Curicó Unido y Deportes Temuco se miden por la fecha 30
797190_0
Colo Colo enfrenta a U. Concepción buscando seguir en la cima de la tabla
Anuncios
1 SAINT JOHN
Colegio Inglés Saint John celebró su aniversario 42 con gala artística en Teatro Regional
797175_0
U. Católica y Audax Italiano se encuentran en la fecha 24
Iglesia Parroquial de Rancagua se transformó en Catedral: 1926
horoscopo
HORÓSCOPO DEL MIÉRCOLES 28 DE OCTUBRE
Anuncios
7 tornado
Vecinos de Requínoa intentan levantarse tras el paso del devastador tornado
18 tornado
Ministro de Vivienda compromete recuperación de casas afectadas por tornado en Requínoa
joven fallecido
Encuentran sin vida a joven desaparecido en el tranque de Picarquín
1 vehículo estafa
Detectives de Rancagua recuperan en El Bosque vehículo con encargo vigente por estafa
Se recuperaron especies que habían sido robadas a víctimas de los antisociales
Carabineros detuvo a dos personas por robo con violencia y mantener arma de fuego artesanal en Rengo.
ACUPACAR 2
ACUPACAR celebra 20 años de compromiso con las tradiciones folclóricas en Rancagua
rengo morning 1
Nuevo castigo para Deportes Rengo: pierde tres puntos
alergicos estornudos
Guía para una conducción sin alergias: cómo transformar el vehículo en un espacio protegido