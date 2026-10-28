Desafiliación de San Marcos salvaría del peligro de descenso a Santa Cruz

El escritoriazo llegó. La primera sala del Tribunal Autónomo de Disciplina votó por 6-1 la sanción de desafiliar a San Marcos de Arica por problemas administrativos.

La medida, que de acuerdo a las bases de la categoría implica que el cuadro nortino pierda sus partidos por 0-3, salpicaría positivamente a Deportes Santa Cruz que, a una fecha del término del torneo, sigue -por tabla- con riesgo de descender a la Segunda División.

Si bien es cierto, en las últimas horas hay una serie de interpretaciones a las bases de la competencia, lo claro es que el viernes se conocerá la argumentación de los jueces para sacar al “Santo” del profesionalismo.

Pero, como la sanción es apelable, de momento la clasificación no varía y en la última jornada de la competencia el equipo que dirige Dalcio Giovagnoli no debe perder para asegurar en cancha su continuidad. De lo contrario, si cae ante Rangers -y dependiendo de lo que ocurra en el duelo entre San Felipe y Unión Española- podría perder directamente la categoría (si caer por más de 3 goles y San Felipe gana) o bien jugar un partido extra (contra San Felipe o Rangers) para dirimir al equipo que descenderá deportivamente.

Ahora bien, y efectivamente San Marcos es eliminado, ese será el equipo que ocupe el último lugar de la tabla salvando por escritorio a Santa Cruz, San Felipe y Rangers.