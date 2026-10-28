Desprendimiento de cielorraso en el Liceo Óscar Castro Zúñiga reabre el debate sobre estado de su infraestructura

Una parte del cielorraso se desprendió este martes en la sala 332 al interior del Liceo Bicentenario Oscar Castro Zúñiga de Rancagua, cuando la jornada escolar aún no concluía. Dicho incidente ha movilizado en las últimas horas a su comunidad estudiantil quienes denuncian que el problema con la infraestructura “no se abordó de manera segura ni preventiva”.

El suceso volvió a poner en el centro de la discusión pública el estado general de las instalaciones y la efectividad de las medidas preventivas que se toman en el establecimiento. Es que respecto a lo sucedido este martes, existen versiones encontradas entre la administración y las agrupaciones estudiantiles. En un comunicado emitido por la Corporación Municipal de Rancagua (CORMUN) hacia esta comunidad, se indicó que, “gracias a la rápida reacción del personal docente y los alumnos, no existieron personas lesionadas”. Pese a ello, existen estudiantes al interior del liceo que aseveran que sí hubo un estudiante que fue golpeado o “rozado” en su brazo por el material caído.

La CORMUN también informó el despliegue inmediato de sus departamentos de Obras y Operaciones para iniciar reparaciones urgentes y aplicar los protocolos correspondientes. A través de su División de Educación, el organismo sostuvo que dicho suceso “responde al desgaste paulatino en la estructura del techo provocado por las severas condiciones climáticas y la alta cantidad de agua caída durante las últimas semanas en la zona central».

Asimismo, la entidad enfatizó que la unidad de Operaciones ha ejecutado previamente «77 intervenciones de mantención» en el plantel, sumadas a proyectos ya concluidos de renovación de baños, camarines y reposición de ventanales y cristales.

CRÍTICAS DEL ESTUDIANTADO Y LLAMADOS A LA MOVILIZACIÓN

Hoy los estudiantes exigen soluciones de fondo tras denunciar goteras, fallas en la red eléctrica y falta de mantenimiento preventivo. El Centro de Estudiantes (CEE) de este liceo declaró en un comunicado distribuido en sus redes sociales, que, independientemente de la gravedad de los daños corporales, “existió un peligro real y reveló que durante la jornada se había advertido una grieta que aumentaba de tamaño sin que se restringiera el uso de la sala a tiempo”.

Las explicaciones oficiales no aplacaron la molestia estudiantil. El CEE enfatizó que el incidente refleja deficiencias sistemáticas que han denunciado con anterioridad, incluyendo goteras, filtraciones cercanas a instalaciones eléctricas, deterioro de techumbres, puertas sin chapas o vidrios, ventanas dañadas, inundaciones en el gimnasio y fallas en los baños.

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En su comunicado oficial, el CEE cuestionó la respuesta posterior del sostenedor argumentando que «esta no puede limitarse a solucionar el daño visible después de que este ya se produjo», e incluyó que «la seguridad no puede depender de la suerte, ni las medidas preventivas pueden comenzar únicamente después de que ocurre un accidente».

Debido a esto, el CEE anunció la elaboración de un petitorio formal dirigido a la Dirección y a la CORMUN para exigir una inspección técnica integral, plazos concretos de reparación y un canal efectivo para atender las alertas de los estudiantes.

En tanto, la agrupación estudiantil de mujeres Violetas LOCZ apuntó a la postergación constante de los trabajos de conservación por parte de la Dirección y de la CORMUN declarando: «Los estudiantes no podemos permitir vernos sujetos a riesgos, exponiendo nuestra integridad física (…). La mantención de este se fue posponiendo constantemente por la dirección de nuestro establecimiento y Corporación Municipal de Rancagua, hasta llegar al suceso de hoy(martes)».

Ante estos acontecimientos, la agrupación convocó a un «paro de lápices» a realizarse este miércoles 28 de octubre durante ambas jornadas académicas, como “medida de presión para exigir soluciones definitivas que resguarden la seguridad y la dignidad de la comunidad educativa”.