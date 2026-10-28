El presidente de Israel pide «mente abierta» para pactar un Gobierno y evitar una repetición electoral

(EUROPA PRESS) –

El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha reclamado este miércoles que los distintos bloques y partidos políticos en Israel acudan con «mente abierta» para pactar un Gobierno y evitar una repetición electoral tras unas elecciones en las que se ha alzado con la victoria Likud, el partido del primer ministro, Benjamin Netanyahu, pero cuyo bloque se queda lejos de la mayoría de 61 escaños.

«Hay algo que debe quedar claro, y ya lo dije antes de las elecciones: debemos hacer todo lo posible, sobre todo después de lo ocurrido ayer, para evitar otras elecciones», ha indicado en declaraciones difundidas por su oficina, tras señalar que los partidos políticos deben acudir a la ronda de contactos «con mente abierta».

En todo caso, Herzog ha subrayado la participación masiva de los israelíes en los comicios, poniendo el foco en la «impresionante» concurrencia. «Es un motivo de orgullo para la sociedad israelí, y ha sido extraordinario comprobar lo arraigado que está el deseo de democracia en Israel», ha añadido.

Sobre los siguientes pasos a dar, el presidente israelí ha señalado que recibirá los resultados oficiales la próxima semana de manos de las autoridades electorales. «A partir de ahí, iniciaré el proceso de consultas escuchando a todas y cada una de las facciones, formulando preguntas y manteniendo debates», ha detallado.

Netanyahu ha ganado las elecciones de este martes en Israel, si bien la formación de Ejecutivo dependerá de los pactos que se logren con otros partidos, punto en el que las formaciones árabes Lista Conjunta y Lista Árabe Unida (Raam), que ya se han abierto a acuerdos con la coalición liderada por el ex jefe del Estado Mayor, Gadi Eisenkot, para desbancar al actual primer ministro.