Entre cuecas y aplausos fue despedido Miguel Gutiérrez

Entre cuecas, pañuelos blancos, aplausos y lágrimas, Graneros despidió este miércoles 28 de octubre a Miguel Gutiérrez Lazo, destacado educador y folclorista que dedicó su vida a cultivar y transmitir las tradiciones chilenas.

Familiares, estudiantes, integrantes de agrupaciones folclóricas, amigos, vecinos y autoridades llegaron hasta la Parroquia Graneros para acompañar la misa en su memoria. La ceremonia estuvo marcada por las expresiones artísticas que acompañaron su trayectoria y por el reconocimiento a su aporte a la identidad cultural de la comuna.

El féretro ingresó al templo al ritmo de una cueca interpretada por el Conjunto Graneros y Los Grillitos de Graneros. La música, los trajes tradicionales y las emociones de los asistentes acompañaron la ceremonia, en la que se mezclaron cantos, aplausos, lágrimas y sonrisas melancólicas.

Durante la misa se recordó la dedicación de Miguel al folclore y a la enseñanza, una labor que permitió acercar las tradiciones populares a distintas generaciones de niños y jóvenes.

Un homenaje en la plaza de Graneros

A la salida de la ceremonia religiosa, el himno de Graneros acompañó el recorrido del féretro, despedido por pañuelos blancos que se agitaron entre los asistentes. Posteriormente, el homenaje se trasladó a la plaza de la comuna, donde la comunidad pudo expresar su cariño y reconocimiento.

Azucena Gutiérrez Urra, hija de Miguel, recordó el propósito que marcó la vida de su padre y la huella que dejó a través de su trabajo.

“Ya debe estar arriba haciendo folclore con todos sus seres queridos”, expresó, señalando que había cumplido “un propósito y una misión muy grande aquí en la tierra” y dejado “un legado para todo Chile y para el mundo desde lo que él más amaba”.

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En la plaza, el alcalde de Graneros, Marcelo Miñañir, destacó la contribución del folclorista a las tradiciones de la comuna y su vínculo con el mundo campesino y la cueca.

Como parte del homenaje, parejas de distintas edades interpretaron pies de cueca ante los asistentes, en una jornada en la que la música y los bailes tradicionales ocuparon un lugar central.

El alcalde sostuvo que las palabras y los actos de reconocimiento resultan insuficientes para dimensionar su trayectoria. “Hoy día yo siento que Chile también lo reconoce”, expresó, al referirse a la figura de Miguel y a su aporte al folclore nacional.

Miñañir también anunció que, junto al Concejo Municipal, continuarán trabajando en los reconocimientos que merece el folclorista, quien fue distinguido como hijo ilustre de la comuna.

“Hoy día, el tío Miguel no solo ya es de la familia, sino que además pasa a ser también de todos los granerinos, de todo un país que reconoce en él un ícono del folclore nacional”, señaló.

Reconocimiento a su aporte cultural

La seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Tamara Jofré, también destacó la contribución de Miguel Gutiérrez a la identidad regional y su labor en la transmisión de las tradiciones.

“Don Miguel fue parte de la identidad, de la tradición de toda nuestra región de O’Higgins y dejó un legado importante al fusionar el folclore con la educación, lo que le permitió traspasarlo de generación en generación”, afirmó.

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Tras el homenaje en la plaza, los asistentes se trasladaron hasta el Cementerio de Codegua, donde flores, payas, cantos y aplausos acompañaron la despedida final del educador y folclorista.

Miguel Gutiérrez Lazo, una vida dedicada al folclore

Miguel Gutiérrez Lazo fue educador, investigador y folclorista de Graneros. Su trayectoria estuvo marcada por el trabajo con la música tradicional chilena y la convicción de que las expresiones populares debían transmitirse a las nuevas generaciones.

En 1966 fundó el Conjunto Graneros y, en diciembre de 1968, creó Los Grillitos de Graneros, agrupación infantil con la que acercó el folclore a niños y jóvenes. Su trabajo también estuvo vinculado a la educación, ámbito en el que impulsó la formación cultural de generaciones de estudiantes.

En 1970 fundó el Colegio Graneros, proyecto que reflejó su interés por unir educación y cultura. A través de su labor artística y pedagógica, contribuyó a proyectar el nombre de su comuna y sus tradiciones más allá de la Región de O’Higgins.