Flávio Bolsonaro llega a EEUU tras abandonar Brasil después de su derrota electoral ante Lula

(EUROPA PRESS) –

El excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro y su familia han llegado este miércoles a territorio de Estados Unidos, tras abandonar Brasil solo unos días después de su derrota electoral ante el presidente, Luiz Inácio da Silva, y en un intento de escapar del cerco judicial al se enfrenta en su país.

El político brasileño ha aterrizado en el Aeropuerto Ejecutivo de Opa-locka, en la ciudad de Miami, en el estado de Florida, ha informado la cadena estadounidense CNN, que confirma que en la aeronave viajaba Bolsonaro, su esposa y sus dos hijas.

Previamente y después de que desde su partido se informara de que había abandonado el país, las autoridades de Argentina han confirmado que el excandidato y sus familiares ingresaron a territorio argentino a última hora del martes por la provincia de Misiones, desde donde tomaron poco después un vuelo privado con destino a la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, paso previo a volar a Estados Unidos.

La huida de Flávio Bolsonaro se produce apenas unas horas después de que la Policía Federal de Brasil anulara sus pasaportes al expirar el plazo otorgado por el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes para entregarlos e imponerle una prohibición de salida del país, en el marco de una investigación por presunto blanqueo de capitales a través de casas de apuestas.

A este cerco se suma una nueva orden del Supremo para que se investigue la presunta financiación extranjera irregular de su campaña presidencial por parte del ‘lobby’ estadounidense Rockbridge Network –fundado por el actual vicepresidente de ese país, JD Vance– ante la sospecha de futuras concesiones de recursos minerales.

La llegada a Estados Unidos, donde ya vive su hermano Eduardo, cuenta con el beneplácito del presidente norteamericano, Donald Trump, quien se ha mostrado abierto a acogerle. «Estaría de acuerdo, me parecería bien», señaló el mandatario al ser preguntado al respecto, admitiendo tener constancia de su ruta de escape. «Escuché que estaba en Argentina», afirmó.