HORÓSCOPO DEL MIÉRCOLES 28 DE OCTUBRE

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

En los aspectos de salud que más te preocupaban, notarás que el esfuerzo ha merecido la pena se facilita la buena marcha de todas las terapias, pero sobre todo la tranquilidad emocional y la protección psíquica que te hará disfrutar de un estado cercano a la felicidad.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Por fin comenzarán a ser reconocidos tus méritos profesionales y te sentirás muy orgulloso y realizado personalmente. En lo sentimental, te estará esperando algo muy especial y que deseabas profundamente. Estás en una racha estupenda, enhorabuena.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Si tienes pareja tendrás que hacer valer tus derechos o surgirán problemas con el tiempo. Es el momento de manifestar tus gustos y necesidades, no siempre puedes ser tú quien ceda. Lo mismo te puede pasar con los amigos.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Necesitarás un poco de riesgo si quieres avanzar en los temas que te interesan. En el terreno económico es donde quizá te sientes menos temeroso, peor en el amor vivirás con la espada de Damocles encima, aunque quien no arriesga no gana.

LEO (23 julio-22 agosto).

Como ocurre en otras facetas de tu vida, tendrás que cambiar un poco tu forma de pensar respecto a los temas de salud. Ya no vale apelar a la fortaleza de antaño para confiar en una rápida recuperación tras rebasar los límites de lo saludable.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Después de una etapa de reflexión ha llegado la hora de tomar partido y estás más que preparado para ello. Podrás dedicar más tiempo a tu actividad preferida porque te organizarás muy bien y contarás con el apoyo de los que se supone que deben exigirte responsabilidades

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LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Inicias una etapa de prosperidad en temas relacionados con el dinero o con la salud. Recibirás entradas de ingresos extraordinarias, que podrían provenir de juegos de azar o transacciones o herencias familiares. Festéjalo con moderación.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

No discutas con familiares con los que no disfrutas de buena sintonía; no te conducirá a nada positivo. Debes confiar más en tu creatividad y seguir tu instinto porque los golpes de suerte y tu gran energía te garantizan éxitos que te valdrán la pena.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Los proyectos que tienes pensados para tu casa tendrán muchas más posibilidades de realizarse gracias a un nuevo amigo que te ayudará mucho en la tarea; probablemente esa persona tenga que ver con el mundo de la decoración o el diseño.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Cuidado con los gastos superfluos que pueden afectar a tu economía, ya que se avecinan algunos recortes en tu fuente de ingresos o gastos extraordinarios en estas fechas. Nada que no puedas solventar con un poco de esfuerzo extra.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Deberías romper hoy tu tendencia al aislamiento. No es el momento de dejarte caer en el pozo del misticismo. El contacto con la gente te hará mucho bien y te ayudará a salir de la mala racha.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

De manera inesperada, puedes llegar al punto de encontrar a una persona que, aunque de forma efímera, te hará sentir sentimientos nuevos para ti. Tendrás diversas opciones de actuación, solo deberás decidirte cuanto antes.