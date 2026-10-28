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Iglesia Parroquial de Rancagua se transformó en Catedral: 1926

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El 21 de Octubre de 1926, la antigua Iglesia, entonces Parroquial se transformó oficialmente en “Catedral”, sede de la nueva Diócesis de Rancagua.
La consagración litúrgica del templo se realizó en una gran y solemne ceremonia, a la que asistieron centenares de feligreses, autoridades religiosas, autoridades civiles y destacadas personalidades de la ciudad y de la Provincia de O’Higgins, junto a representantes de las parroquias de la Diócesis.
El acto litúrgico, iniciado con una Misa, se realizó en el antiguo Templo de la Plaza de los Héroes, edificio que no tenía torres (construidas tras una total remodelación, efectuada doce años después, en 1938).
La ceremonia litúrgica fue presidida por el primer Obispo Diocesano de Rancagua Monseñor don Rafael Lira Infante, a quien hemos recordado varias veces en estas columnas periodísticas.

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