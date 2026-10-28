Kubernetes alcanza un 82% de adopción en producción entre usuarios de contenedores y cambia la gestión del cloud empresarial

El uso de Kubernetes continúa expandiéndose entre las organizaciones que desarrollan aplicaciones basadas en contenedores. Según la Cloud Native Computing Foundation (CNCF), más del 80% de los usuarios de contenedores encuestados ya ejecuta Kubernetes en ambientes de producción. La tendencia plantea nuevos desafíos para las empresas que necesitan mantener sus aplicaciones disponibles y administrar infraestructuras cada vez más distribuidas.

El dato proviene del informe CNCF Annual Cloud Native Survey: The Infrastructure of AI’s Future, que examina la adopción de tecnologías cloud native entre organizaciones de distintas industrias y regiones.

La cifra corresponde a usuarios de contenedores incluidos en el estudio y no representa necesariamente la situación del conjunto de empresas chilenas.

El crecimiento de Kubernetes refleja un cambio en la manera de operar aplicaciones empresariales. La tecnología permite administrar contenedores, distribuir cargas de trabajo y automatizar tareas asociadas a su ejecución.

Sin embargo, incorporar Kubernetes no elimina la necesidad de gestionar la infraestructura. La desplaza hacia nuevas responsabilidades.

De las pruebas a las aplicaciones que no pueden detenerse

Durante sus primeras etapas de adopción, Kubernetes estuvo asociado principalmente a equipos de desarrollo que necesitaban desplegar aplicaciones de manera flexible.

Con su llegada a ambientes productivos, las exigencias son distintas. Un error de configuración puede afectar servicios utilizados por clientes, trabajadores o proveedores.

La publicación oficial de CNCF sobre los resultados de 2026 también señala que el 59% de las organizaciones encuestadas desarrolla y despliega gran parte o casi la totalidad de sus aplicaciones mediante prácticas cloud native.

Esto implica que las empresas deben prestar atención a la actualización de sus plataformas y al monitoreo de las aplicaciones.

Un sistema de ventas, por ejemplo, puede funcionar sobre distintos contenedores encargados de procesar transacciones y consultar información. Si alguno presenta problemas, la infraestructura debe permitir detectar la falla y ejecutar las acciones de recuperación correspondientes.

Kubernetes dispone de mecanismos para administrar estos procesos, aunque su efectividad depende de una configuración adecuada y de los recursos disponibles.

La inteligencia artificial también está utilizando Kubernetes

La expansión de la inteligencia artificial aparece como otro factor relevante en el estudio.

CNCF informa que el 66% de las organizaciones encuestadas que alojan modelos de inteligencia artificial generativa utiliza Kubernetes para gestionar parte o la totalidad de sus cargas de inferencia.

La inferencia corresponde al proceso mediante el cual un modelo previamente entrenado genera respuestas o predicciones.

A diferencia de una prueba aislada, una aplicación de IA utilizada por trabajadores o clientes necesita responder de manera consistente y administrar variaciones en la demanda.

Kubernetes puede ayudar a distribuir esas cargas entre recursos computacionales, aunque su implementación requiere evaluar necesidades de procesamiento y costos operacionales.

La encuesta también muestra una diferencia entre disponer de infraestructura y utilizarla intensivamente: apenas el 7% de las organizaciones consultadas despliega modelos de IA diariamente.

El desafío, por tanto, no termina al habilitar la plataforma tecnológica.

Qué cambia para las empresas que contratan servicios cloud en Chile

Para una organización chilena que evalúa proveedores de cloud computing, el crecimiento de Kubernetes introduce preguntas sobre la administración de las aplicaciones después de su implementación.

En Chile, Entel Digital asoma como una alternativa de servicios cloud y operación de infraestructura empresarial. Su oferta de servicios cloud e inteligencia artificial contempla el diseño, implementación y operación de plataformas tecnológicas, con trabajo sobre distintas nubes públicas.

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La compañía también dispone de servicios de operación TI orientados al monitoreo de infraestructura, gestión de incidentes y mantenimiento de plataformas.

Estas capacidades son pertinentes para empresas que necesitan apoyo externo en la administración de sus entornos tecnológicos.

En proyectos que utilizan Kubernetes, conviene distinguir entre contratar infraestructura cloud, disponer de un servicio administrado de contenedores y delegar la operación diaria de las aplicaciones.

Una empresa puede contar con una plataforma Kubernetes gestionada por un proveedor de nube y seguir siendo responsable de la configuración de sus aplicaciones, la administración de accesos o la supervisión de su funcionamiento.

Por eso, antes de contratar servicios administrados de IaaS o PaaS, resulta conveniente establecer qué actividades realizará cada parte y cómo se responderá ante una interrupción.

El desafío ya no es solamente técnico

La encuesta de CNCF también identifica dificultades organizacionales asociadas a la adopción cloud native.

El 47% de los participantes señaló los cambios culturales dentro de los equipos de desarrollo como un desafío, por encima de la falta de capacitación y de la complejidad técnica.

El resultado sugiere que las herramientas de automatización necesitan acompañarse de procedimientos de trabajo y responsabilidades definidas.

Cuando una aplicación falla, por ejemplo, debe estar claro quién investiga el problema y quién autoriza los cambios necesarios para restablecer el servicio.

La misma coordinación es necesaria para implementar actualizaciones sin interrumpir las operaciones.

Para las empresas que están migrando aplicaciones a la nube, Kubernetes ofrece una forma de administrar sistemas basados en contenedores. Su adopción, sin embargo, debe responder a las características de cada aplicación y a las capacidades del equipo que la mantendrá operativa.

En ese escenario, la discusión sobre cloud administrado empieza a concentrarse menos en dónde se alojan los servidores y más en quién se hace responsable de que los sistemas funcionen cuando la empresa los necesita.