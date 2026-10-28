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Magallanes vs D. Antofagasta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 30 del campeonato 2026

Magallanes y D. Antofagasta se enfrentan en el Estadio Municipal Luis Navarro Avilés. El duelo se jugará el sábado 31 de octubre desde las 15:00 horas.

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El juego entre Magallanes y D. Antofagasta se disputará el próximo sábado 31 de octubre por la fecha 30 del campeonato 2026, a partir de las 15:00 horas en el Estadio Municipal Luis Navarro Avilés.

Así llegan Magallanes y D. Antofagasta

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Magallanes en partidos del campeonato 2026

Magallanes busca levantarse de su derrota ante Deportes Iquique en el Tierra de Campeones. En los duelos recientes, ha ganado 3 y ha perdido 1, con 6 goles marcados y con 6 en su arco.

Últimos resultados de D. Antofagasta en partidos del campeonato 2026

En la jornada anterior, D. Antofagasta derrotó 4-0 a Curicó Unido. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 2 triunfos, 1 empate y 1 derrota. En esos duelos, pudo celebrar 10 goles y le marcaron 2 en su arco.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 7 de junio, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y finalizó en un empate 0-0.

El local está en el quinto puesto y alcanzó 46 puntos (13 PG – 7 PE – 9 PP), mientras que el visitante ha logrado 48 unidades y está en el cuarto lugar en el campeonato (13 PG – 9 PE – 7 PP).

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Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Cobreloa 54 29 15 9 5 22
2 San Luis 54 29 15 9 5 14
3 Santiago Wanderers 50 29 14 8 7 16
4 D. Antofagasta 48 29 13 9 7 25
5 Magallanes 46 29 13 7 9 1
Horario Magallanes y D. Antofagasta, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 15:00 horas
  • Colombia y Perú: 13:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas
  • Venezuela: 14:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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