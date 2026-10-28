Más de 4.500 personas hicieron vibrar la Plaza de Los Héroes con la llegada de la Gira Teletón a Rancagua

La euforia, la alegría y la emoción se apoderaron de la Plaza de Los Héroes de Rancagua. Y es que más de 4.500 personas llegaron este martes hasta el corazón de la capital regional para disfrutar de la Gira Teletón, que convirtió su parada intermedia en una verdadera fiesta de música y solidaridad, a solo días de una nueva cruzada nacional.

Desde las 11:00 horas, familias, jóvenes y fanáticos comenzaron a reunirse para disfrutar de un espectáculo que tuvo entre sus protagonistas a Zúmbale Primo, Leo Rey, Alanys Lagos, Sinaka, Cachureos, Ignacio Ormazábal, Benja Valencia, entre otros artistas. La jornada contó con la animación de Juan Pablo Queraltó, quien acompañó al público en esta fiesta que combinó entretención y compromiso social.

La llegada de la caravana despertó la emoción de los asistentes, que no dejaron pasar la oportunidad de ver de cerca a sus artistas favoritos, cantar sus canciones y ser parte de una actividad que busca movilizar a las comunidades en torno a la rehabilitación y la inclusión.

RANCAGUA, CHILE — 27 de octubre de 2026. Artistas, animadores e influencers participan en la Gira Teletón 2026 durante una presentación realizada en la Plaza de los Héroes, en Rancagua, Región de O’Higgins. En el espectáculo se presentaron Cachureos, Alanys Lagos, Ignacio Ormazábal, SINAKA, Zúmbale Primo, Benja Valencia y Leo Rey. La jornada contó además con la participación del animador Juan Pablo Queraltó y los influencers Max Araya, Maca Espinoza y Mike Milfort. La gira recorre distintas ciudades del país como parte de las actividades de la campaña Teletón 2026, que busca convocar al país en torno a la rehabilitación y la inclusión, bajo el lema «Súmate a lo que nos une». La campaña culminará con la jornada televisiva del 6 y 7 de noviembre. Foto: Cristian Soto Quiroz / Agencia Crsotoq / Comunicaciones Fundación Teletón

UNA FIESTA PARA MOTIVAR LA SOLIDARIDAD

A diez días del programa televisivo de la Teletón, programado para el 6 y 7 de noviembre, la parada en Rancagua se transformó en una oportunidad para reforzar el llamado a colaborar con esta cruzada que permite entregar atención de rehabilitación a cerca de 32 mil niños, niñas y jóvenes, junto a sus familias, a lo largo de Chile.

El director de Teletón O’Higgins, Pedro Caro, valoró la llegada de la gira a la región e invitó a la comunidad a ser parte de las actividades preparadas para la jornada solidaria “Muy contento porque hoy está iniciando la Gira Teletón al Sur acá en Rancagua y qué mejor invitando a toda la ciudadanía a la región a participar de este 6 y 7 de noviembre”, expresó.

Asimismo, destacó que el Instituto Teletón abrirá sus puertas el sábado 7 de noviembre para recibir a la comunidad, permitiendo que las personas conozcan sus instalaciones y comprendan cómo se traduce el aporte de los chilenos en el trabajo de rehabilitación “Vamos a tener instituto abierto, va a haber una caja auxiliar del Banco de Chile y también alguna sorpresa para que nos visiten, algún show artístico, algunas actividades también de entretención. Desde las 10:00 hasta las 19:00 de la tarde vamos a estar esperando todas las personas que nos visiten”, adelantó Caro.

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LOS ARTISTAS SE SUMARON AL LLAMADO

Entre los protagonistas de la jornada estuvo Leo Rey, quien aprovechó el encuentro con los rancagüinos para motivar a la ciudadanía a participar de la campaña y disfrutar de los espectáculos que recorren el país “Invitar a toda la gente que venga a disfrutar de todos los espectáculos que está entregando la Teletón en cada ciudad, para que ustedes se motiven, porque la meta se viene brígida, pero tenemos que superarla como lo hemos hecho todos los años anteriores”, señaló el cantante.

En la misma línea, los integrantes de Zúmbale Primo enviaron un mensaje a sus seguidores de la capital regional y de las comunas cercanas “Invitar a toda la gente de Rancagua y de sus alrededores a sumarse a esta gran cruzada solidaria este 6 y 7 de noviembre. ¿Cómo están, amigos de Rancagua? La verdad que ya estamos modo six seven para la Teletón junto a Zúmbale Primo, así que todos a cooperar”, manifestaron.

La cantante Alanys Lagos también expresó su entusiasmo por formar parte del recorrido por el sur del país, luego de la experiencia vivida durante la gira por el norte. La artista destacó las ganas de entregar su música y energía en cada una de las ciudades que visitará la caravana.

Por su parte, el cantante Ignacio Ormazábal, quien participa por primera vez en esta iniciativa, manifestó su agradecimiento por ser parte de una causa que ha estado presente desde su infancia “Es una oportunidad única y me siento muy agradecido de ser parte de esta noble causa. Desde pequeño crecí con la Teletón que se organizaba en Pichidegua, donde participé durante varios años. Hoy, ser parte de la gira por el sur me llena de alegría y quiero invitar a todas las personas a sumarse a esta causa”, comentó.

EL REGRESO DEL TREN SOLIDARIO

La Gira Teletón inició este martes su recorrido por el sur de Chile a bordo del tradicional tren solidario. Desde Estación Central partieron artistas, animadores e influencers junto al niño embajador de la campaña, Ian Calderón, con el propósito de llevar música y un mensaje de compromiso a las distintas comunidades.

Uno de los encargados de animar los primeros espectáculos fue Juan Pablo Queraltó, quien recordó su experiencia siguiendo la campaña hace más de 15 años y valoró la posibilidad de volver a recorrer el país en tren “Cuando reporteaba la Teletón hace más de 15 años, hacíamos la gira completa por el norte y el sur, y este último tramo lo recorríamos en tren. Volver a subirme y sentir esa magia es realmente maravilloso”, señaló. El animador también destacó la importancia de las paradas intermedias, como la realizada en Rancagua, porque permiten acercar a los artistas y el mensaje de la Teletón a personas que no siempre tienen la posibilidad de asistir a los grandes espectáculos.

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Así, entre aplausos, canciones, fotografías y muestras de cariño, la capital de O’Higgins vivió una jornada marcada por el entusiasmo de sus habitantes y el llamado a colaborar con una campaña que busca superar nuevamente su meta y seguir fortaleciendo la rehabilitación y la inclusión en Chile.