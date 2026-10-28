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Mueren seis palestinos en ataques de Israel contra Gaza pese al acuerdo de alto el fuego

El Ejército israelí anuncia la muerte de tres supuestos integrantes de Hamás en ataques ejecutados la semana pasada contra la Franja.

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(EUROPA PRESS) –

Al menos seis palestino han muerto este miércoles a causa de sendos ataques perpetrados por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza, a pesar del acuerdo de alto el fuego alcanzado en octubre de 2025 al hilo de la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el futuro del territorio.

Según las informaciones recogidas por el diario palestino ‘Filastin’, al menos cinco personas han muerto en un bombardeo contra Al Mauasi, en el sur de la Franja de Gaza, sin que por ahora haya más detalles y sin que el Ejército de Israel se haya pronunciado al respecto.

Asimismo, un palestino ha muerto en otro ataque contra la localidad de Al Qarara, situada al norte de Jan Yunis (sur), tal y como ha recogido la agencia palestina de noticias WAFA. Además, otros dos palestinos han resultado heridos en otro bombardeo contra Al Laimun, al sur de Jan Yunis.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que desde el alto el fuego se han documentado 1.568 muertos y 5.649 heridos a causa de los ataques israelíes, incluido un muerto y once heridos durante el último día. Asimismo, se han recuperado 845 cadáveres en zonas de las que se replegaron las tropas israelíes.

En este sentido, ha subrayado que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 –que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial de las autoridades israelíes–, se han registrado 74.568 muertos y 175.770 heridos, en medio de sus reiteradas denuncias sobre los ataques israelíes a pesar del alto el fuego.

Por su parte, el Ejército de Israel ha anunciado la muerte de un «terrorista» de la Fuerza Nujba de Hamás, su unidad de élite, en un bombardeo lanzado la semana pasada contra el sur de Gaza. El hombre, identificado como Ahmed Muhamad Ahmed Baraka, habría participado en el secuestro de «numerosos civiles israelíes» durante los ataques del 7 de octubre, además de «ayudar en la retención» de otros en la Franja.

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Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han agregado que durante el fin de semana mataron a «dos terroristas» del brazo militar de Hamás, las Brigadas Ezeldín al Qasam, entre ellos un «comandante» de la Fuerza Nujba identificado como Omar Autalá. El segundo asesinado ha sido identificado como Mutaz Mahmud Muhamad al Nimr, también miembro de esta unidad.

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