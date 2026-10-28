Operativos conjuntos en Rancagua dejaron 13 notificaciones tras fiscalizaciones en bares, cabarets, pubs y botillerías

Durante el último fin de semana se desarrollaron una serie de operativos mixtos en Rancagua, coordinados entre Carabineros de la Primera Comisaría, personal de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos y equipos de la Municipalidad de Rancagua.

Los procedimientos contemplaron controles aleatorios en el marco de la Ley de Alcoholes N° 19.925, fiscalizando distintos establecimientos comerciales, entre ellos restaurantes, bares, cabarets, pubs y botillerías. Además, durante las intervenciones se realizaron controles preventivos de identidad y fiscalizaciones destinadas a verificar el cumplimiento de la normativa tributaria vigente.

Como resultado de estos operativos, los equipos fiscalizadores cursaron 13 notificaciones por distintas faltas detectadas durante los procedimientos. Se indicó que se continuarán desarrollando acciones coordinadas para fortalecer la fiscalización y promover el cumplimiento de la normativa vigente en Rancagua.