Reconocen histórica actuación de deportistas de O’Higgins en los Juegos Deportivos Escolares 2026

El Team O’Higgins completó una sobresaliente participación en las finales nacionales disputadas en las regiones de Valparaíso y Bío-Bío, logrando títulos en vóleibol y ciclismo, múltiples podios en atletismo y puestos de honor en deportes colectivos.

La delegación cerró su actuación con un balance histórico de 20 medallas en total (3 de oro, 10 de plata y 7 de bronce).

Para homenajear este hito, la seremi del Deporte, María Isabel Moraga Córdova, convocó a la comunidad deportiva al Salón O’Higgins para reconocer a 57 deportistas y 23 técnicos que obtuvieron los primeros tres lugares nacionales.

Ciclismo, voleibol y atletismo al frente del podio

El ciclismo le otorgó a la región sus primeros títulos nacionales. Martina Ureta conquistó la medalla de oro en la prueba contra reloj individual, mientras que Isidora Ogaz obtuvo el oro en la prueba de Gran Fondo. A ello se sumaron preseas de bronce de Ogaz en contrarreloj y de Ureta en Gran Fondo, junto a las posiciones destacadas de Julián Díz y Alan Donoso (ambos 4° en sus categorías), lo que permitió a O’Higgins coronarse campeón nacional por equipos en damas y segundo lugar en varones.

En deportes colectivos, el equipo juvenil de voleibol femenino del Instituto Inglés de Rancagua logró una victoria categórica por 3-0 sobre el Colegio George Chaytor de Temuco, coronándose campeón nacional. Asimismo, el Instituto Regional Federico Errázuriz (IRFE) de Santa Cruz se adjudicó el segundo lugar nacional en futsal masculino, mientras que el Colegio María Auxiliadora de Santa Cruz finalizó en la cuarta posición en futsal femenino.

En atletismo, Javier González Morales (IRFE de Santa Cruz) obtuvo la medalla de plata en el hexatlón y aseguró su pasaje directo al Sudamericano Escolar 2026.

También destacaron con plata José Ignacio Ezquerra (salto largo), Byron Colina (jabalina), la posta integrada convencional 5×80 metros damas (integrada por María Luisa Ferrer e Isidora Cornejo), y en atletismo adaptado, el equipo femenino logró el segundo lugar general nacional tras sobresalientes actuaciones de Isidora Céspedes, Josefina Meza y Magdalena Meza.

Mientras que, en el básquetbol femenino, el equipo del Instituto San Fernando fue tercero en el Bío-Bío.

La voz de las autoridades: Compromiso e integración

Durante el desarrollo de los juegos y la ceremonia de reconocimiento, las autoridades regionales resaltaron el esfuerzo colectivo detrás de cada presea.

La seremi del Deporte de O’Higgins, María Isabel Moraga, expresó su orgullo por la delegación. «Estamos tremendamente orgullosos de nuestros estudiantes deportistas. Detrás de cada resultado existen muchas horas de entrenamiento, esfuerzo, perseverancia y también el apoyo de sus familias, profesores y entrenadores. Cada uno de ellos está representando con mucho compromiso a la región de O’Higgins y estos logros son el reflejo del gran trabajo que realizan durante todo el año».

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Además, durante el acto oficial, la autoridad sectorial añadió que «el deporte no solamente nos entrega herramientas o medallas como podio, nos entrega una forma de vida… me hace entender que cuando todos los entes de la sociedad trabajamos por el deporte tenemos estos resultados. Tenemos jóvenes íntegros con valores, con ganas de ver la vida de una forma muy diferente. Tuvimos una participación histórica este año».

Por su parte, el encargado de Deporte Competitivo del IND, Francisco Celis, enfatizó el trabajo del organismo y el camino recorrido por los competidores. «Hoy día estamos para agradecer y felicitar los logros que han tenido nuestros deportistas de la categoría escolar… sabemos el esfuerzo y la pasión que ponen los deportistas en cada una de las etapas (…) Nosotros como IND y el Ministerio tratamos de dar las herramientas y las mejores condiciones para que ustedes se puedan desarrollar… Pero finalmente el sacrificio y todo eso se ve reflejado en el resultado que ustedes logran cuando están arriba de los pódiums o recibiendo sus medallas. Realmente para nosotros es una tremenda alegría».

Rumbo a los Juegos Binacionales

De cara al futuro, Francisco Celis adelantó que muchos de los atletas que culminan la etapa Sub14 ingresarán al circuito juvenil y de los Juegos Binacionales, evento del cual la región de O’Higgins será sede oficial en 2027. Se proyecta que el certamen reúna a más de 2.000 competidores procedentes de cuatro provincias argentinas y cuatro regiones chilenas.

Atletas premiados en deportes individuales

Franco Escobar (ajedrez), Nicole Trías (judo), Cristóbal Vera (judo), Lucía Barriga (natación), Deliver Morillo (atletismo damas), María Luisa Ferrer (atletismo damas), Isidora Cornejo (atletismo damas), José Ezquerra (atletismo varones), Bayron Colina (atletismo varones), Javier González (atletismo varones), Cristóbal Maturana (atletismo varones), David Guevara (atletismo varones), Isidora Céspedes (atletismo adaptado damas), Josefina Meza (atletismo damas), Magdalena Meza (atletismo damas), Moises Ortíz (atletismo varones), Felipe González (atletismo varones), Nicolás Leviqueo (atletismo varones), Isidora Ogaz (ciclismo), Martina Ureta (ciclismo), Julián Díaz (ciclismo), Alan Donoso (ciclismo), Victoria Cornejo (tenis de mesa), Arlenne Córdova (tenis de mesa), Gonzalo Valdés (tenis de mesa).

Atletas premiados en deportes colectivos

Futsal varones: Maximiliano Muñoz, Cristóbal Becerra, Tomas Rodríguez, Alonso Cea, Clemente Muñoz, Benjamín Meza, Alonso Pérez, Francisco Silva, Martín Pizarro, Patricio Adrían.

Básquetbol damas: Agustina Tobar, María Joaquina García, Sofía González, Isidora Monsalve, Agustina Muñoz, Amparo Rivas, Emilia López, Rocío Duarte, Antonella Monsalve, Agatha Alava, Antonella Pérez, Ariadna Ovalle.

Voleibol damas: María José Bilbao, Magdalena Fritz, Margarita Gasión, Pascuala Gutiérrez, Sara Palma, Laura Ortiz, María Gracia Sotomayor, Javiera Taladriz, Amalia Cifuentes, Renata Lizana, Sofía Sotelo.

Técnicos homenajeados

Félix Rocuant (ajedrez), Leonardo Meneses (judo), Magdalena Espinoza (judo), Iván Baeza (natación), Héctor Durán (tenis de mesa), Oscar Prieto (tenis de mesa), Constanza González (ciclismo), Pablo González (ciclismo), Guillermo Galvez (ciclismo), José Torrealba (atletismo), Jorge Soto (atletismo), Claudia Ossa (atletismo), Soledad Díaz (atletismo), Gonzalo Yavar (atletismo), Rosa Hernández, (atletismo adaptado), Domingo Gallardo (atletismo adaptado), Mauro Aguirre (futsal varones), Pedro Varas (futsal varones), Juan Freire (básquetbol damas), Teresita Torres (básquetbol damas), Rodrigo Castro (básquetbol damas), Diana Ortiz (voleibol damas), Cristián González (voleibol damas) y Johhny Evans (voleibol damas).