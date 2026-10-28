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San Marcos vs San Luis: previa, horario y cómo llegan para la fecha 30 del campeonato 2026

Todos los detalles de la previa del partido entre San Marcos y San Luis, que se jugará el sábado 31 de octubre desde las 17:30 horas en el estadio Carlos Dittborn.

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San Luis y San Marcos se enfrentarán en el estadio Carlos Dittborn el próximo sábado 31 de octubre desde las 17:30 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 30 del campeonato 2026.

Así llegan San Marcos y San Luis

El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 1 en la fecha pasada.

Últimos resultados de San Marcos en partidos del campeonato 2026

San Marcos venció por 2-1 a Deportes Temuco. Después de caer en 1 oportunidad, empatar 1 cotejo y ganar 2, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 5 goles y ha podido vencer el arco rival 7 veces.

Últimos resultados de San Luis en partidos del campeonato 2026

San Luis igualó 1-1 ante Recoleta en la jornada anterior. La visita ​viene teniendo un buen desempeño en las recientes jornadas: ha ganado los cuatro cotejos previos al último juego. En todos estos, ha anotado 6 goles y ha recibido 1.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 1 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 5 de junio, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y San Luis se llevó la victoria por 1 a 0.

El dueño de casa se encuentra en el sexto puesto y tiene 43 puntos (11 PG – 10 PE – 8 PP), mientras que la visita sumó 54 unidades y está en el segundo lugar en el torneo (15 PG – 9 PE – 5 PP).

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Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Cobreloa 54 29 15 9 5 22
2 San Luis 54 29 15 9 5 14
3 Santiago Wanderers 50 29 14 8 7 16
4 D. Antofagasta 48 29 13 9 7 25
6 San Marcos 43 29 11 10 8 7
Horario San Marcos y San Luis, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:30 horas
  • Colombia y Perú: 15:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:30 horas
  • Venezuela: 16:30 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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