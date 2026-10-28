Tomás Peñaloza hace historia y bate récord en el Interescolar de Atletismo Soprole 2026

El deporte de la región de O’Higgins brilló en la pista del Estadio Nacional durante el Interescolar de Atletismo Final Mario Correa Letelier e Ilse Barends Heck Soprole 2026. El atleta rancagüino Tomás Peñaloza, representante del Instituto Inglés de Rancagua, se coronó campeón y batió un récord en el torneo escolar más grande del país, el cual reunió a más de 4.300 estudiantes de todo Chile.

Compitiendo en la categoría Intermedia, Peñaloza deslumbró a los asistentes al imponerse en la prueba de los 300 metros planos. El joven deportista cruzó la meta con un espectacular tiempo de 34.25 segundos, quebrando la marca anterior de 34.38 y estableciendo un nuevo récord para el campeonato. Gracias a esta notable actuación, el atleta no solo se colgó la medalla de oro, sino que también fue galardonado con el premio a la Mejor Marca Técnica de su categoría.

“Sentí una gran satisfacción de lograr lo que tanto anhelé desde que empecé en el atletismo y, sobre todo, dejar un registro de mi colegio y de mi nombre en la historia del Interescolar”, comentó el atleta.

El triunfo de Peñaloza coronó la participación del Instituto Inglés de Rancagua, establecimiento que logró instalarse en un destacado décimo lugar en la clasificación general del campeonato por equipos en la categoría varones. Este logro resalta aún más considerando el alto nivel competitivo del evento, que contó con la participación de 365 colegios provenientes desde Arica hasta Los Lagos.

Junto con valorar esta experiencia, el atleta aprovechó la instancia para dejar un inspirador mensaje a sus pares. “Les diría que se motiven y persistan siempre hasta el final, sin importar qué tan difícil sea el camino. Es la mejor decisión que pueden tomar a esta edad, por las grandes experiencias y aprendizajes que se viven, además de las fuertes amistades que deja el deporte”, concluyó Peñaloza.