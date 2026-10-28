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U. Católica y Audax Italiano se encuentran en la fecha 24

Todo lo que tienes que saber en la previa de U. Católica vs Audax Italiano. El duelo, a disputarse en el estadio Claro Arena hoy, comienza a las 20:30 horas y será dirigido por Mathí­as Riquelme Sepúlveda.

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U. Católica y Audax Italiano se enfrentan por la fecha 24 del campeonato chileno, en el estadio Claro Arena, desde las 20:30 horas.

Así llegan U. Católica y Audax Italiano

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de U. Católica en partidos del campeonato chileno

U. Católica cayó 1 a 3 ante U. La Calera en el Municipal Nicolás Chahuán Nazar. El conjunto perdió su racha positiva en la jornada anterior. Sin embargo, tiene 4 victorias anteriores, con 10 goles anotados en la malla rival frente a 8 en contra.

Últimos resultados de Audax Italiano en partidos del campeonato chileno

En la fecha anterior, Audax Italiano logró empatar 1-1 ante Huachipato. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 1 derrota, 2 victorias y 1 empate. Pudo convertir 4 goles y sus rivales lograron anotar 6 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 1 para el visitante y un total de 2 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 11 de abril, en el torneo Chile – Primera División 2026, y U. Católica fue el ganador por 3 a 4.

El local está en el tercer puesto con 42 puntos (13 PG – 3 PE – 8 PP), mientras que el visitante llegó a 29 unidades y se coloca en el décimo segundo lugar en el torneo (7 PG – 8 PE – 9 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Mathí­as Riquelme Sepúlveda.

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Colo Colo 55 25 17 4 4 23
2 Universidad de Chile 48 25 14 6 5 25
3 U. Católica 42 24 13 3 8 15
4 Everton 39 25 11 6 8 10
12 Audax Italiano 29 24 7 8 9 -5

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Fechas y rivales de U. Católica en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 26: vs Universidad de Chile: 1 de noviembre – 17:15 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Deportes Limache: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Colo Colo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Huachipato: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs U. Concepción: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Audax Italiano en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 26: vs Deportes Limache: 2 de noviembre – 18:00 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Coquimbo Unido: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Cobresal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Palestino: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs D. La Serena: Fecha y horario a confirmar
Horario U. Católica y Audax Italiano, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 20:30 horas
  • Colombia y Perú: 18:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas
  • Venezuela: 19:30 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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