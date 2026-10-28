U. San Felipe vs Unión Española: previa, horario y cómo llegan para la fecha 30 del campeonato 2026

U. San Felipe enfrentará a Unión Española, en el marco de la fecha 30 del campeonato 2026, el próximo sábado 31 de octubre a partir de las 12:30 horas, en el estadio Municipal de San Felipe.

Así llegan U. San Felipe y Unión Española

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de U. San Felipe en partidos del campeonato 2026

U. San Felipe sufrió un duro golpe al caer 1 a 3 en la ultima jornada ante D. Puerto Montt. En los duelos previos, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 3. Durante esas jornadas, le han hecho 12 goles y ha marcado 3 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Unión Española en partidos del campeonato 2026

Unión Española viene de perder contra Santiago Wanderers por 1 a 2. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 2 oportunidades, igualó en 1 y ganó 1. Marcó 3 goles y recibieron 6.

Jugaron por última vez en esta competencia el 8 de junio, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y el partido finalizó con un empate a 2.

El local se ubica en el décimo quinto puesto con 23 puntos (5 PG – 8 PE – 16 PP), mientras que el visitante tiene 39 unidades y se coloca en noveno lugar de la tabla (11 PG – 6 PE – 12 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Cobreloa 54 29 15 9 5 22 2 San Luis 54 29 15 9 5 14 3 Santiago Wanderers 50 29 14 8 7 16 9 Unión Española 39 29 11 6 12 -3 15 U. San Felipe 23 29 5 8 16 -34

Horario U. San Felipe y Unión Española, según país

Argentina y Chile (Santiago): 12:30 horas

Colombia y Perú: 10:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:30 horas

Venezuela: 11:30 horas

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