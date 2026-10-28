U. San Felipe vs Unión Española: previa, horario y cómo llegan para la fecha 30 del campeonato 2026

U. San Felipe enfrentará a Unión Española, en el marco de la fecha 30 del campeonato 2026, el próximo sábado 31 de octubre a partir de las 12:30 horas, en el estadio Municipal de San Felipe.
Así llegan U. San Felipe y Unión Española
Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.
Últimos resultados de U. San Felipe en partidos del campeonato 2026
U. San Felipe sufrió un duro golpe al caer 1 a 3 en la ultima jornada ante D. Puerto Montt. En los duelos previos, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 3. Durante esas jornadas, le han hecho 12 goles y ha marcado 3 a sus contrincantes.
Últimos resultados de Unión Española en partidos del campeonato 2026
Unión Española viene de perder contra Santiago Wanderers por 1 a 2. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 2 oportunidades, igualó en 1 y ganó 1. Marcó 3 goles y recibieron 6.
Jugaron por última vez en esta competencia el 8 de junio, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y el partido finalizó con un empate a 2.
El local se ubica en el décimo quinto puesto con 23 puntos (5 PG – 8 PE – 16 PP), mientras que el visitante tiene 39 unidades y se coloca en noveno lugar de la tabla (11 PG – 6 PE – 12 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Cobreloa
|54
|29
|15
|9
|5
|22
|2
|San Luis
|54
|29
|15
|9
|5
|14
|3
|Santiago Wanderers
|50
|29
|14
|8
|7
|16
|9
|Unión Española
|39
|29
|11
|6
|12
|-3
|15
|U. San Felipe
|23
|29
|5
|8
|16
|-34
Horario U. San Felipe y Unión Española, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 12:30 horas
- Colombia y Perú: 10:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:30 horas
- Venezuela: 11:30 horas
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