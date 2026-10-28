Facebook-f X-twitter Instagram Youtube Tiktok
Facebook X-twitter Instagram

U. San Felipe vs Unión Española: previa, horario y cómo llegan para la fecha 30 del campeonato 2026

La previa del choque de U. San Felipe ante Unión Española, a disputarse en el estadio Municipal de San Felipe el sábado 31 de octubre desde las 12:30 horas.

Comparte esta noticia

Anuncios

U. San Felipe enfrentará a Unión Española, en el marco de la fecha 30 del campeonato 2026, el próximo sábado 31 de octubre a partir de las 12:30 horas, en el estadio Municipal de San Felipe.

Así llegan U. San Felipe y Unión Española

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de U. San Felipe en partidos del campeonato 2026

U. San Felipe sufrió un duro golpe al caer 1 a 3 en la ultima jornada ante D. Puerto Montt. En los duelos previos, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 3. Durante esas jornadas, le han hecho 12 goles y ha marcado 3 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Unión Española en partidos del campeonato 2026

Unión Española viene de perder contra Santiago Wanderers por 1 a 2. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 2 oportunidades, igualó en 1 y ganó 1. Marcó 3 goles y recibieron 6.

Jugaron por última vez en esta competencia el 8 de junio, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y el partido finalizó con un empate a 2.

El local se ubica en el décimo quinto puesto con 23 puntos (5 PG – 8 PE – 16 PP), mientras que el visitante tiene 39 unidades y se coloca en noveno lugar de la tabla (11 PG – 6 PE – 12 PP).

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Cobreloa 54 29 15 9 5 22
2 San Luis 54 29 15 9 5 14
3 Santiago Wanderers 50 29 14 8 7 16
9 Unión Española 39 29 11 6 12 -3
15 U. San Felipe 23 29 5 8 16 -34
Horario U. San Felipe y Unión Española, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 12:30 horas
  • Colombia y Perú: 10:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:30 horas
  • Venezuela: 11:30 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

Anuncios
Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
EN VIVO: Monza y Napoli están jugando por la fecha 9 : 0-0
2 minutos hace
EN VIVO: Genoa y Juventus, sin goles en el duelo de la fecha 9
5 minutos hace
Hat-trick de Samuel Mbangula guía triunfo 4-2 de Bologna ante Milan
28 minutos hace
EN VIVO: Monza y Napoli están jugando por la fecha 9 : 0-0
2 minutos hace
EN VIVO: Genoa y Juventus, sin goles en el duelo de la fecha 9
5 minutos hace
Anuncios
GRILLITO 5
Entre cuecas y aplausos fue despedido Miguel Gutiérrez
chimbarongo colchagua
Chimbarongo aguarda por la liguilla y disputa amistoso contra Colchagua
Anuncios
santacruz
Coletazo tras la desafiliación de San Marcos: suspendida última fecha de la B
1 tornado
100 viviendas afectadas por tornado contabiliza el nuevo catastro en Requínoa
liceo-oscar-castro-1024x682
Desprendimiento de cielorraso en el Liceo Óscar Castro Zúñiga reabre el debate sobre estado de su infraestructura
Tomás Peñaloza.JPG
Tomás Peñaloza hace historia y bate récord en el Interescolar de Atletismo Soprole 2026
Anuncios
798325_0
Cobreloa vs D. Puerto Montt: previa, horario y cómo llegan para la fecha 30 del campeonato 2026
10. Kubernetes alcanza un
Kubernetes alcanza un 82% de adopción en producción entre usuarios de contenedores y cambia la gestión del cloud empresarial
presidente isrrael
El presidente de Israel pide «mente abierta» para pactar un Gobierno y evitar una repetición electoral
choque de trenes en toledo
Líderes europeos se solidarizan con España tras el «terrible drama ferroviario» registrado en Toledo
798324_0
Curicó Unido y Deportes Temuco se miden por la fecha 30
797190_0
Colo Colo enfrenta a U. Concepción buscando seguir en la cima de la tabla
Anuncios
1 SAINT JOHN
Colegio Inglés Saint John celebró su aniversario 42 con gala artística en Teatro Regional
797175_0
U. Católica y Audax Italiano se encuentran en la fecha 24
Iglesia Parroquial de Rancagua se transformó en Catedral: 1926
horoscopo
HORÓSCOPO DEL MIÉRCOLES 28 DE OCTUBRE
Anuncios
7 tornado
Vecinos de Requínoa intentan levantarse tras el paso del devastador tornado
18 tornado
Ministro de Vivienda compromete recuperación de casas afectadas por tornado en Requínoa
joven fallecido
Encuentran sin vida a joven desaparecido en el tranque de Picarquín
1 vehículo estafa
Detectives de Rancagua recuperan en El Bosque vehículo con encargo vigente por estafa
Se recuperaron especies que habían sido robadas a víctimas de los antisociales
Carabineros detuvo a dos personas por robo con violencia y mantener arma de fuego artesanal en Rengo.
ACUPACAR 2
ACUPACAR celebra 20 años de compromiso con las tradiciones folclóricas en Rancagua
rengo morning 1
Nuevo castigo para Deportes Rengo: pierde tres puntos
alergicos estornudos
Guía para una conducción sin alergias: cómo transformar el vehículo en un espacio protegido