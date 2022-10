Molesto se mostraba el consejero regional por Rancagua y presidente de la Comisión de Cultura del Core Mauricio Valderrama. Asegura que el “desastre” visto en el Estadio El Teniente debe marcar un antes y un después. “Lo que ocurrió en este desfile marca el fin de la organización a partir de lo que era las intendencias y hoy Delegación Presidencial. Esto tiene que pasar a manos municipales y ahí poder organizar algo como siempre ha sido, con todas las organizaciones civiles, populares, sociales y militares”, aseguró.

El consejero señala que la organización para el próximo año debiese considerar “todo lo que corresponde a un verdadero desfile tal como se hacía hace 10 o 20 años, o volver a la gran fiesta que era antes de 1973, donde toda la comunidad vivía y disfrutaba de este desfile. Este hito cultural no se puede perder, deberíamos hacer los esfuerzos a través del gobierno regional. Tal vez el Gobernador Pablo Silva junto al Consejo Regional pueda aportar algunos recursos para recuperar esta tradición y que vuelva a manos municipales”.

Además Valderrama -que se retiró molesto del estadio- señaló “yo no había visto nunca en mi vida que no desfilaran por todo el estadio delante de la gente, creo que esa fue una muy mala decisión que se tomó, hay que respetar a toda la gente que está en el estadio(…) no veo el inconveniente de haber hecho eso y encuentro que es lamentable. Rancagua debe recuperar esta conmemoración como un acto social, cultural y con el debido respeto que merece el acto heroico que ocurrió hace 208 años en nuestra ciudad. La Batalla de Rancagua se merece un acto con mayor dignidad y respeto a la ciudad”. Terminó.